大摩降評級 領展見52周低

指海外收購添風險 削目標價兩成

該行指出，受零售增長的急速放緩影響，不預期領展會處置資產，亦相信其不會在現時回購計劃完成後再續，並預計領展今年至2023年財年的DPU年均複合增長，將會由2017至2019年財年的10%下降至5%；雖然領展的零售業務具有韌性，但仍無可避免面對放緩的趨勢，商戶的租金對銷售額比例升近15%，相當接近其視為舒適的水平。

該行又指出，今年上半年的零售租金收入增長已放緩至18%，預期全年將跌穿過往20%以上的長期水平，明年起更將跌至低單位數水平。

該行又指出，由於發達市場的租金增長，往往低於香港或中國的租金增長，因此領展海外收購項目將增加地域或貨幣風險，以及其業務複雜性並攤薄增長。大摩昨日將領展目標價下調20%至73元，予以「減持」評級。

走資憂慮加劇 恒指跌穿20天線

大市方面，恒指昨日低開158點後，跌幅持續擴大，曾一度低見27,264點，最終收市跌300點，報27,308點，跌穿20天線，主板成交1003億元；國指跌123點，收報10,790點。港股通再錄走資，昨日淨賣出成交額錄4000萬元，北水沽港股，當中騰訊（0700）已連續三日被拋售，昨日淨流出9億元，三日累計淨流出21億元。騰訊昨收市下跌2.2%，報401元。

市場走資憂慮加劇，港股昨日普遍下跌，科網股偏軟，阿里巴巴（9988）跌1.4%，報212.6元。港交所（0388）跌1.4%報267.6元；匯控（0005）及友邦（1299）分別跌0.3%及0.7%。

同日，恒指公司宣布季檢結果，50隻恒指成分股不變，而國指則加入舜宇（2382）及海螺創業（0586），剔出人保（1339）及中車（1766），上述變動於3月9日起生效。