2月首兩周中國乘用車銷售跌九成 乘聯會：復工不理想 全月料跌七成

明報記者 陳子凌

乘聯會數據顯示，2月首星期汽車銷售幾乎陷冰封，平均每日才賣出811輛，到第二周才回升至日均4098輛，但各地營業的經銷商少，客流亦少，只有特別急迫需要的民眾，才在疫情期間買車。上述是零售的數據，乘聯會沒有列出批發數據，因為雖然大部分車廠目前已陸續復工，但由於汽車產業鏈長，全面恢復生產的條件比較難，因此節後就算經銷商已開工，但生產物流的跟進速度偏慢，批發處於極低水平。

1月已跌21% 有統計以來最差

乘聯會又指出，為了緩解經銷商壓力，廠家大部分都放棄了銷量考核，因為考慮到2月的特殊因素，進貨可能因運輸受阻，經銷商資金也很緊張，減少進車是合理的選擇。目前來看，整體乘用車銷量在2月將按年下滑70%，1至2月累計下降40%左右。

乘聯會此前已公布，今年1月全國汽車銷售172萬輛，按年下跌20.5%，是自2005年有統計以來最差；另一汽車機構中汽協早前亦預計，上半年汽車銷量可能下滑逾10%，全年銷量將下降約5%，前提是疫情在4月前得到有效控制。

雖然內地多間車廠陸續復工，但汽車生產大省湖北省，車廠復工情况未如理想。本田昨日宣布，將延遲於武漢的工廠復工日期，此前當地政府要求企業到3月11日前都不要讓工人回廠，因此本田稱，將計劃3月11日才恢復營運，當周稍晚恢復生產。至於位於其他城市的工廠，部分業務已經在本星期恢復。路透社引述另一日本車企日產的電郵表示，將根據當地政府最新指令，推遲其在湖北省兩間工廠的復工時間。較早前，日產已經就採購零件的問題，減低其日本廠房的產量。

長汽去年純利跌14%

內地車企長汽（2333）則於昨日收市後公布去年業績快報，去年純利44.93億元（人民幣，下同），按年減少13.73%，扣除非經常損益的純利則為39.82億元，按年升2.41%。期內營業總收入964.55億元，按年減少2.8%。

長汽指出，去年純利下降，主要原因是公司持續強化品牌建設，推出超長質保等服務提升品牌形象、提高品牌忠誠度；繼續加大研發投入，以及非經營利息收入減少，雖然純利下滑，但經營品質有所提升。