5新盤昨沽5伙 吸金近2億

傲瀧複式6435萬 實呎2.45萬

事實上，傲瀧日前亦以6565.4萬元售出另一特色戶成交；傲瀧2017年中開售至今累沽642伙，佔項目單位總數680伙的94%，套現逾185億元。另外，馬鞍山峻源透過招標以1778萬元售出2座15樓B室，為實用922方呎的3房戶，實呎1.92萬元；峻源自上周五港鐵屯馬線1期通車後，一周售4伙，吸金8100萬元。

新地（0016）旗下兩盤連錄兩宗成交，吸金6839萬元，其中匯璽低座日鑽匯10樓B室，實用1624方呎，成交價4292.2萬元，實呎2.64萬元，為項目今年首宗一手成交；晉海售出單位，為實用1132方呎連天台的1A座53樓A室，成交價2547萬元，實呎2.25萬元，買家獲180日成交期，成交價創晉海新高。

匯璽晉海各沽1伙 共涉6839萬

此外，華懋九龍塘賢文禮士亦錄今年首宗成交，以3460萬元售出5座9樓E室，屬實用1459方呎3房戶，實呎2.37萬元。

WEST PARK個別單位加價9%

另上月開售至今累沽16伙、興勝創建（0896）深水埗WEST PARK，以折實平均2.06萬元加推30伙，維持最高8%折扣；售價最低為6樓C室，實用333方呎一房戶，折實入場費660萬元，實呎1.98萬元；最貴為頂層25樓B室，實用493方呎連平台特色戶，折實價1088萬元，實呎2.2萬元。

WEST PARK是次加推，個別單位加價，如上述6樓C室折實呎價1.98萬元，比之前推出的7樓C室的折實呎價1.82萬元高約9%。