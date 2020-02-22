太古城確診後連錄5宗成交

尚悅兩房490萬 同類10個月新低

另一邊廂，曾於去年7月21日發生襲擊事件的元朗區，事後成交量一度急挫，雖然交投期後稍回暖，不過事隔7個月後因受疫情影響，交投步伐再受阻，目前區內成交仍以減價貨為主導。

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗尚悅最新錄得一宗減價成交，尚悅10座中層D室，實用面積357方呎，兩房間隔，原業主去年11月叫價530萬元，其後下調40萬元或7.5%、以490萬元成交，實呎13,725元，成交價為同類型單位近10個月以來新低。原業主2017年1月以400萬元購入，持貨3年剛過SSD額印刑期，帳面獲利90萬元或23%。

CCL兩大指數四連升後斷纜

此外，反映樓價走勢的中原城市領先指數CCL，以及反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass兩大整體指數齊結束4周連升，反映新春公眾假期前，即本港錄得首宗武漢肺炎感染個案後（1月23日），旺市開始暫停，樓價出現明顯下調。

CCL最新報178.80點，按周跌0.03%；CCL Mass報180.54點，按周跌0.02%；CCL（大型單位）報178.44點，按周跌0.17%，惟CCL（中小型單位）報178.87點，則按周微升0.01點，連升5周共1.62%。上述指數主要反映1月27日至2月2日的市況，至於新春後肺炎疫症擴大，樓市成交急挫，將於下周公布的CCL開始反映。