兩公司3年前5.1億購入區內兩地

【明報專訊】過去逾20年來，元朗一直是新盤供應重鎮，其中新地（0016）可說是區內「大地主」，旗下YOHO Town、YOHO Midtown、Grand YOHO和PARK YOHO系列，現時均屬區內指標屋苑；對有財團就一幅鄰近元朗采葉庭及東頭工業區、面積約113.96萬方呎的地皮，申建4329伙私宅單位，以及約640伙公營房屋，新地回應稱，集團與該申請人並無任何關係，亦不認識他們，令事件耐人尋味。
兩地成交同一日進行
不過，元朗向來是發展商最積極插旗的地區，就如是次城規申請個案，其申請人為紅昇企業有限公司及寰冠投資發展有限公司，兩家公司均屬離岸公司，其背景惹人關注。
兩家公司早於2017年中購入兩幅元朗丈量約份第115約、地段第1212內多個餘段的地皮，其中紅昇企業以近3.24億元購入鄰近南生圍、位於山貝村以西一幅佔地約14.5萬方呎的農地，每呎地價約2230元。
此外，寰冠投資發展有限公司則以約1.9億元買入一幅位於新地旗下映御以東位置，以及同系采葉庭北面的土地，涉約9.8萬方呎，每呎地價約1940元。
因兩地皮位置接近，而成交於同一日進行，估計兩地皮屬同一組財團以不同公司名義購入。上述兩地皮均在是次申請改劃住宅的範圍內，反映該財團早有發展大計，並部署在合適時機申請改劃地皮。