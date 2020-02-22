兩公司3年前5.1億購入區內兩地

兩地成交同一日進行

不過，元朗向來是發展商最積極插旗的地區，就如是次城規申請個案，其申請人為紅昇企業有限公司及寰冠投資發展有限公司，兩家公司均屬離岸公司，其背景惹人關注。

兩家公司早於2017年中購入兩幅元朗丈量約份第115約、地段第1212內多個餘段的地皮，其中紅昇企業以近3.24億元購入鄰近南生圍、位於山貝村以西一幅佔地約14.5萬方呎的農地，每呎地價約2230元。

此外，寰冠投資發展有限公司則以約1.9億元買入一幅位於新地旗下映御以東位置，以及同系采葉庭北面的土地，涉約9.8萬方呎，每呎地價約1940元。

因兩地皮位置接近，而成交於同一日進行，估計兩地皮屬同一組財團以不同公司名義購入。上述兩地皮均在是次申請改劃住宅的範圍內，反映該財團早有發展大計，並部署在合適時機申請改劃地皮。