新地過渡房屋地 被財團申建5000伙 申請人為兩家海外註冊公司 新地提反對

明報記者 甘潔瑩

兩土地持有人角力，未知會否令同心村發展存變數。至於積極推展過渡房屋的運輸及房屋局接受本報查詢時回應稱，對事件不作評論，同心村的設計和規劃研究如期進行。

據城規會文件最新顯示，紅昇企業有限公司及寰冠投資發展有限公司（兩家均為海外註冊公司）就元朗南生圍丈量約份第115約多個地段和毗連政府土地，於上月下旬、農曆新年前遞交改劃申請，把申請地點作大型綜合發展及濕地修復區用途發展，涉及地皮面積約113.96萬方呎，財團計劃以3.68倍地積比發展，擬建30幢18至41層高住宅大廈，當中私人住宅佔29幢，涉4329伙；而地皮的西南面建1幢公營樓宇，涉640伙。另項目將建4幢5至12層高非住用建築物，涉37.7萬方呎，將作會所、零售樓面及學校用途。

運房局：如期推進同心村規劃研究

上述地皮鄰近采葉庭，與港鐵元朗站距約10鐘步程。值得留意的是，新地上月初公布將一幅位於山貝路及涌業路之間的土地，以1元象徵式租金形式，借出作過渡房屋同心村，涉約30萬方呎，將提供1600伙，其位置正位於上述新申請的地皮範圍內。

涉381萬呎樓面 近半個第一城

新地發言人強調，是次並非集團向城規會申請，並與該申請人無任何關係，亦不認識他們。新地早於去年下半年着手籌備同心村項目，事前無收到通知有關申請改劃。新地認為，現階段該地作永久房屋的條件未成熟，集團不同意該改劃申請，集團亦會全心全意支持將土地興建為過渡房屋。

據悉，新地早於今年1月初得悉該財團有關改劃申請時，已向相關項目的申請者提出反對，有關函件的副本已同時抄送城規會，新地稍後將再次就上述申請向城規會提出正式反對。

新地即使將土地改劃為過渡房屋，亦須經過城規會改劃程序。新地副董事總經理黃植榮曾表示，地皮位於綜合發展區，過去集團曾向城規會申請改劃住宅，目前土地未有任何用途，有信心能獲城規會批准有關申請。新地執行董事郭基煇則希望，透過計劃改善基層居民的居住環境，期望項目內有市集和墟市解決生活所需，集團亦會提供原區就業培訓和優先聘請基層居民。