新地過渡房屋地 被財團申建5000伙 申請人為兩家海外註冊公司 新地提反對

【明報專訊】新地（0016）上月初公布以1元象徵式租金，借出旗下元朗東頭一幅近30萬方呎地皮作過渡房屋，並命名「同心村」，提供1600伙，為全港最大規模過渡房屋計劃。不過，項目毗鄰地皮持有人突就同心村及毗鄰土地向城規會申建公私營住宅，提供近5000伙，涉及381萬方呎樓面，以單位數目計接近半個沙田第一城（1.06萬伙）。新地強調與申請人無任何關係，稍後將正式向城規會提出反對。
明報記者 甘潔瑩
兩土地持有人角力，未知會否令同心村發展存變數。至於積極推展過渡房屋的運輸及房屋局接受本報查詢時回應稱，對事件不作評論，同心村的設計和規劃研究如期進行。
據城規會文件最新顯示，紅昇企業有限公司及寰冠投資發展有限公司（兩家均為海外註冊公司）就元朗南生圍丈量約份第115約多個地段和毗連政府土地，於上月下旬、農曆新年前遞交改劃申請，把申請地點作大型綜合發展及濕地修復區用途發展，涉及地皮面積約113.96萬方呎，財團計劃以3.68倍地積比發展，擬建30幢18至41層高住宅大廈，當中私人住宅佔29幢，涉4329伙；而地皮的西南面建1幢公營樓宇，涉640伙。另項目將建4幢5至12層高非住用建築物，涉37.7萬方呎，將作會所、零售樓面及學校用途。
運房局：如期推進同心村規劃研究
上述地皮鄰近采葉庭，與港鐵元朗站距約10鐘步程。值得留意的是，新地上月初公布將一幅位於山貝路及涌業路之間的土地，以1元象徵式租金形式，借出作過渡房屋同心村，涉約30萬方呎，將提供1600伙，其位置正位於上述新申請的地皮範圍內。
涉381萬呎樓面 近半個第一城
新地發言人強調，是次並非集團向城規會申請，並與該申請人無任何關係，亦不認識他們。新地早於去年下半年着手籌備同心村項目，事前無收到通知有關申請改劃。新地認為，現階段該地作永久房屋的條件未成熟，集團不同意該改劃申請，集團亦會全心全意支持將土地興建為過渡房屋。
據悉，新地早於今年1月初得悉該財團有關改劃申請時，已向相關項目的申請者提出反對，有關函件的副本已同時抄送城規會，新地稍後將再次就上述申請向城規會提出正式反對。
新地即使將土地改劃為過渡房屋，亦須經過城規會改劃程序。新地副董事總經理黃植榮曾表示，地皮位於綜合發展區，過去集團曾向城規會申請改劃住宅，目前土地未有任何用途，有信心能獲城規會批准有關申請。新地執行董事郭基煇則希望，透過計劃改善基層居民的居住環境，期望項目內有市集和墟市解決生活所需，集團亦會提供原區就業培訓和優先聘請基層居民。