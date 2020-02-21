經濟

香港地產

晟林下周一推30伙 傳加佣促銷

【明報專訊】疫情蔓延下，再有發展商推售旗下樓盤餘貨，其中內房福晟國際（0627）何文田喇沙利道晟林，將於下周一推售30個單位，市傳發展商調高佣金至樓7.56%。另外，受疫情拖累，新盤市場再有業主撻訂，嘉里（0683）何文田皓畋一個4房單位，上周三以5880萬元售出後，買家最新撻訂，料損手294萬元。

繼新世界（0017）元朗瑧頤加佣策略奏效，5日售出52個單位後，去年一度在開售前「煞停」賣樓的何文田晟林，市場亦傳出，樓盤將調高代理佣金。項目由去年11月正式開售至今只沽出15伙，發展商昨上載銷售安排，推出30伙於下周一（2月24日）以先到先得形式發售。

另外，成交紀錄冊顯示，皓畋6座25樓B室，實用1477方呎，屬4房雙套間隔，上周三以5880萬元連車位售出，實呎39,810元。不過，買家最新選擇撻訂，若以樓價5%計，料遭發展商殺訂294萬元。

昨一手成交不足10宗

昨天一手市場交投冷清，成交量不足10宗，其中華懋屯門琨崙藍彩鑽3B高層1樓至高層3樓，實用2326方呎，連572方呎平台及180方呎天台，昨日以3128萬元售出，實呎13,448元，買家可獲首50個月免息按揭貸款。同系元朗朗城滙則以1216.52萬元售出一個實用754方呎2座18樓C室，單位屬3房設計，實呎16,134元。

相關字詞﹕晟林 朗城滙 琨崙 加佣 新盤成交 新盤撻訂 皓畋

上 / 下一篇新聞

內地上月放貸力度歷來最勁 新增貸款3.34萬億 未反映疫情
內地上月放貸力度歷來最勁 新增貸款3.34萬億 未反映疫情
標普：倘疫情4月見頂 不良貸款將破10萬億
標普：倘疫情4月見頂 不良貸款將破10萬億
融資融券逼近兩年高位 滬深兩市升2%
融資融券逼近兩年高位 滬深兩市升2%
平保去年多賺39% 末期息每股1.3元
平保去年多賺39% 末期息每股1.3元
部分銀行要求客戶 進入前先戴口罩
部分銀行要求客戶 進入前先戴口罩
張玉珊Goji 遭甘比追296萬租 公司：受社運疫情衝擊 望業主共渡時艱
張玉珊Goji 遭甘比追296萬租 公司：受社運疫情衝擊 望業主共渡時艱
包浩斯最多關10店遣散百人
包浩斯最多關10店遣散百人
希慎將向租戶提供「可觀」租金減免
希慎將向租戶提供「可觀」租金減免
港航被裁員工抗議 公司：將按法例賠償
港航被裁員工抗議 公司：將按法例賠償
聯想去年多賺一成 料武漢廠3月復工
聯想去年多賺一成 料武漢廠3月復工
海航高管否認省政府接管
海航高管否認省政府接管
台灣《壹週刊》月底結束營運
台灣《壹週刊》月底結束營運
賭場重開人流疏落 新葡京低注碼吸客 主要商舖仍停業
賭場重開人流疏落 新葡京低注碼吸客 主要商舖仍停業
ACCA倡家傭薪金可扣稅
ACCA倡家傭薪金可扣稅
剔除紓困措施 1月基本通脹3.7%
剔除紓困措施 1月基本通脹3.7%
維密身價大跌 41億易主 女士轉投舒適品牌 近年銷售轉弱
維密身價大跌 41億易主 女士轉投舒適品牌 近年銷售轉弱
獲大摩1014億收購 億創理財股價早段急漲
獲大摩1014億收購 億創理財股價早段急漲
美高梅千萬客資料被竊
美高梅千萬客資料被竊
張兆聰：疫情下保費急增 留意眾安保險
張兆聰：疫情下保費急增 留意眾安保險
張宗永：禮賓府新主難覓
張宗永：禮賓府新主難覓
技術取勝：聯想有待突破區間
技術取勝：聯想有待突破區間
盧駿匡：百威禁售期快滿 或可炒一轉
盧駿匡：百威禁售期快滿 或可炒一轉
劉思明：疫情概念 資金尋找平衡
劉思明：疫情概念 資金尋找平衡
周顯：香港電視 潰而不散
周顯：香港電視 潰而不散
譚新強：種族歧視「病毒」 遠比COVID-19病毒更可怕
譚新強：種族歧視「病毒」 遠比COVID-19病毒更可怕
湯文亮：有價有量 自然有供應
湯文亮：有價有量 自然有供應
建造業領經濟增長 柬國樓市向上 租金回報跑贏泰國越南大馬
建造業領經濟增長 柬國樓市向上 租金回報跑贏泰國越南大馬
啟德1號一房戶3年實蝕45萬 屯馬線通車後首宗二手即見蝕讓
啟德1號一房戶3年實蝕45萬 屯馬線通車後首宗二手即見蝕讓
將軍澳議價空間擴 二手成交續破百宗
將軍澳議價空間擴 二手成交續破百宗
藍天海岸2房1.45萬租 低市價一成
藍天海岸2房1.45萬租 低市價一成
EAST 17成昌樓1房月租2萬起
EAST 17成昌樓1房月租2萬起
葵涌金發工廈呎價2530元 年半新低
葵涌金發工廈呎價2530元 年半新低