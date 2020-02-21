晟林下周一推30伙 傳加佣促銷

繼新世界（0017）元朗瑧頤加佣策略奏效，5日售出52個單位後，去年一度在開售前「煞停」賣樓的何文田晟林，市場亦傳出，樓盤將調高代理佣金。項目由去年11月正式開售至今只沽出15伙，發展商昨上載銷售安排，推出30伙於下周一（2月24日）以先到先得形式發售。

另外，成交紀錄冊顯示，皓畋6座25樓B室，實用1477方呎，屬4房雙套間隔，上周三以5880萬元連車位售出，實呎39,810元。不過，買家最新選擇撻訂，若以樓價5%計，料遭發展商殺訂294萬元。

昨一手成交不足10宗

昨天一手市場交投冷清，成交量不足10宗，其中華懋屯門琨崙藍彩鑽3B高層1樓至高層3樓，實用2326方呎，連572方呎平台及180方呎天台，昨日以3128萬元售出，實呎13,448元，買家可獲首50個月免息按揭貸款。同系元朗朗城滙則以1216.52萬元售出一個實用754方呎2座18樓C室，單位屬3房設計，實呎16,134元。