EAST 17成昌樓1房月租2萬起

首批呎租約56至60元不等

EAST 17成昌樓為單幢盤，共設有85伙，扣除大業主保留頂層連天台戶作自用後，可供出租單位為84伙，並採1梯4伙設計，實用面積由366至494方呎不等，戶型為1房和2房間隔，1房月租由2.05萬元起。布少明指，預計全數單位租出後，項目每月租金收入約有120萬元，而首批推出招租的8伙單位，分別位於15樓及28樓；項目去年底已獲得入伙紙，現時租客可「即租即住」，租金已包括管理費，將會按市場反應考慮加價加推，目標呎租為70元。據悉，毗鄰項目遠晴一個274方呎的1房單位，近期呎租約64元，若以項目現時首批以每呎56元至59.7元招租計，則較遠晴低逾5%。

已屆現樓 1房366呎起

項目昨日首度開放現樓示範單位及會所予傳媒參觀，清水現樓單位位於28樓A室，實用面積494方呎，1房間隔，開放式廚房，備有洗衣機、雪櫃及抽油煙機等家電，睡房以長形開則，設落地玻璃窗，外望開揚筲箕灣避風塘海景。另一個單位為28樓B室，實用面積446方呎，2房間隔，同樣採開放式廚房設計，享翠綠山景，浴室則備有淋浴間，惟不設窗戶。項目會所設施包括戶外泳池、健身室及空中花園等，而項目位處筲箕灣東大街，周邊食肆選擇繁多。