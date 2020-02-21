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藍天海岸2房1.45萬租 低市價一成

【明報專訊】武漢肺炎疫情陰霾下，樓價有下調壓力之餘，租金亦回軟，其中東涌藍天海岸有2房單位劈價一成租出。區內代理指，疫情令東涌區內租賃交投放緩，業主普遍願意擴大議價空間，以便盡快租出單位。

區內最新一宗租務成交位於藍天海岸2座中層F室，實用面積485方呎，2房間隔，業主於3個月前以1.65萬元放租，惟未有租客承租下，決定劈價吸客，在累減2000元或12%後，最終以1.45萬元獲一對退休夫婦承租，實用呎租約30元，較市價低逾一成。上述單位業主於2004年以222.6萬元買入，租金回報約7.8厘。

與此同時，青衣區的租金跌幅亦同樣顯著。中原市務經理葉健聰表示，目前區內租金普遍下滑，而區內屋苑盈翠半島及灝景灣，由於租盤放盤量較多，故租金跌幅亦較為顯著，現時平均較農曆新年前下跌約5%至8%。

灝景灣海景2房月租僅1.68萬

灝景灣本月至今錄得約10宗租務成交，最新一宗位於灝景灣11座高層B室，實用面積499方呎，2房間隔，享海景，單位業主本月初以2萬元放租，期後曾將叫價下調至1.7萬元，最終在累減3200元或16%後，以1.68萬元租出，實用呎租約34元。

資料顯示，同類單位租金做價於農曆新年前為1.9萬元，現時則回落逾一成。至於上述單位業主，於2006年中以300萬元買入單位，現租金回報約6.7厘。

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