經濟

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將軍澳議價空間擴 二手成交續破百宗

【明報專訊】受疫情影響，部分業主願低價沽貨，帶動二手交投回穩，其中將軍澳本月迄今已錄122宗成交，全月有望追平上月逾190宗水平。不過，當中以千萬元以下物業為主，如峻瀅I期本月暫錄11宗成交中，有9宗即佔八成為售價800萬元以下，意味買家可承做九成按揭。

峻瀅I期11宗成交 八成不足800萬

中原地產副分區營業經理柯勇表示，區內近日的交投以中小型單位為主，普遍業主願意擴大議價幅度，吸引靜候多時的用家及上車客入市。

據區內代理數據，峻瀅I期本月800萬元以下成交包括實用498方呎的3座中層F室，成交價680萬元，實呎13,655元。資料顯示，同座同面積中層F室，去年7月曾以778萬元購入，事隔大半年，低數層單位成交價賣平98萬元或13%。原業主2012年以382萬元購入，持貨8年帳面獲利78%。

維景灣畔1房戶 售價重返兩年前

市場消息指，將軍澳區內近期錄得不少低市價成交，如維景灣畔實用399方呎3座高層C室，1房間隔，最新以688萬元成交，實呎17,243元，較同類低層單位2018年售價700萬元低。原業主於2017年2月以590萬元購入，剛過額印期，帳面獲利17%。

淘大花園本月暫錄3宗買賣

此外，2003年SARS重災屋苑九龍灣淘大花園，於今次武漢肺炎肆虐下仍錄得成交。美聯物業分行助理區域經理黃遠基表示，淘大花園本月暫錄約3宗買賣，實用375方呎G座中低層3室，2房間隔，580萬元成交，較本月初叫價600萬元減20萬元，實呎15,467元，與市價相若。原業主2014年1月約366萬元購入，帳面獲利近六成。

相關字詞﹕淘大花園 維景灣畔 九成按揭 峻瀅 二手成交

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