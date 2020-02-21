啟德1號一房戶3年實蝕45萬 屯馬線通車後首宗二手即見蝕讓

明報記者 林尚民

市場消息指，「港人港地」項目啟德1號（II）3座高層H室，實用375方呎，1房間隔，最新以765萬元易手，實呎20,400元，原業主2017年1月以772.6萬元購入，持貨3年剛過額印期，帳面虧蝕約8萬元離場，但連同釐印費等使費計，料實蝕約45萬元或6%。代理指，是次料為上周五屯馬線一期通車後，區內首宗二手成交，並隨即錄得投資者蝕讓沽貨個案。

「金牌地產經紀」3100萬沽恒柏園

此外，土地註冊處亦顯示，西半山列堤頓道恒柏園低層1號室，上月以3100萬元售出，以單位實用1687方呎計，實呎18,376元，成交價與上月初同座同面積樓層1號室成交價3088萬元相若。資料顯示，「金牌地產經紀」李巍早於2012年以1880萬元購入，持貨8年帳面獲利1220萬元，賺幅約65%。

天巒業主持貨7年蝕800萬放售

另消息指，上水天巒日內瓦大道東單號洋房，實用2792方呎，最新以4300萬元放售，實呎15,401元，原業主於2013年以4800萬元購入，若成功以放售價易手，帳面仍要蝕500萬元或超過一成，若連同使費在內，更實蝕近800萬元或16%。

兆康苑呎價失守9000大關

屯門老牌居屋兆康苑呎價失守9000元大關。中原地產分行經理陳家富表示，兆康苑L座低層4室，實用483方呎，2房間隔，以428萬元於自由市場沽出，實呎8861元。屋苑對上一宗自由市場呎價低於9000元，於去年6月錄得，是次呎價除跌穿9000元外，亦是去年5月後新低。原業主2014年6月252.8萬元於自由市場買入單位，持貨約6年，帳面獲利175.2萬元或69%。

藍澄灣凶宅低巿價兩成售

此外，有凶宅單位於「疫市」下仍獲承接。市場消息指，青衣藍澄灣1座低層D室，實用690方呎，3房間隔，以645萬元售出，實呎僅9348元，較市價低近兩成。

該單位因為2010年曾發生跳樓事件而淪為凶宅，並於2013年開始放盤，2018年5月叫價一度高見886萬元。原業主2009年306萬元購入，其後內部轉讓，今次易手帳面獲利339萬元或1.1倍。