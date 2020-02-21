湯文亮：有價有量 自然有供應

話說大清藥王少年時在舖頭學做生意，藥堂儲了大批北芪防黨，當時感冒初起，同仁堂唔夠錢買大量感冒藥，但北芪防黨又無人買，少年藥王唔知點算，他的師父話唔使驚，派生面人在京城向其他藥房採購北芪防黨，有幾多買幾多，又不論價錢，其他藥堂不但唔賣，還派人去同仁堂掃貨。隔了不久，同仁堂的北芪防黨的存貨一掃而空，少年藥王有錢買感冒藥，於是問師父點解咁奇怪，早兩日無人對北芪防黨有興趣，但幾日後就一掃而空，師父話有價有量自然有需求。不過，這只是半個答案。

口罩大量生產變過剩 市民可低價買入

近日香港因新型冠狀病毒肺炎肆虐，口罩在短短一個月被炒高七八倍，有老友叫我撰文話口罩將會在1個月內供應正常，因為不少廠商將包裝用的機器改為口罩生產機。

我話千祈唔好，如果大家理解到實情，就唔會四出搶購，口罩的價格就不會上升，廠商亦不會生產口罩，價格只是拾級以上，不會回落，現在吸引到大量廠商生產口罩，不久之後，口罩就會過剩，供應太多，市民就可以低價買到口罩。我如果撰文叫大家唔好搶口罩，反而成為口罩抬價的「幫兇」。

呼籲唔好搶 反成抬價「幫兇」

當年北京的北芪防黨供貨短缺，而且需求大增售價上揚，正是有價有量，外省的供應廠商收到消息，不但大力增加生產，而且將存貨運到北京，由於供應太多，價格拾級而下，少年藥王手持現金，慢慢補回賣走的存貨，而且質素比之前的更佳，之後還有剩錢，師父問點解，少年藥王話有價有量自然有供應。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]