譚新強：種族歧視「病毒」 遠比COVID-19病毒更可怕

其實海外疫症擴散情况更值得關心。昨天韓國證實累計確診數目升至104宗;伊朗突然宣布兩名COVID-19病人死亡,但確診個案也只有這兩宗,有點令人難以置信。新加坡確診宗數升至84宗,略比香港多,但仍不算大型爆發。

最多人關注的當然是日本,尤其鑽石公主號郵輪的情况。日本確診個案已超過700宗,單在這郵輪上已有621人確診,更不幸兩人剛不治去世。除此之外,岸上確診亦有85人,1人死亡。

在這次疫情中,日本對中國的表現算頗有「義氣」,率先捐贈不少醫療物資,政府和不少人民都發聲為中國打氣。旅遊限制上亦比很多西方國家如美國和澳洲等鬆,暫時只不容許到過湖北和浙江兩省人士入境。

日本處理疫情失誤 基於「太多顧慮」

除「義氣」外,日本的做法當然亦有經濟和政治考慮。安倍知道美國已變成一個不可靠盟友,正努力修補日中關係,不久前到訪北京,更邀請國家主席在春季回訪東京。

最重要的是,今年7月東京奧運即將舉行,國體攸關,當然不想延期或甚至取消。經濟上,因為再增加了消費稅。去年第4季GDP收縮了驚人的6.3%,本企圖依靠奧運來刺激旅遊(尤其中國)和經濟,已花了260億美元在各樣奧運建設,如因疫情而有延誤或令到遊客卻步,投資將血本無歸,極大機會今季度進入經濟衰退。

正因有這種種考慮,才導致日本的疫情處理失誤。最嚴重的當然是鑽石公主號的恐怖情况,真的到了人道災難程度!日本政府明顯企圖在鑽石公主號事件上,故意在概念上把它跟岸上疫情分開,所以在每天疫情報告上,首先把兩組數據特別分開,然後亦殘忍地強迫約3700名乘客(多數年紀較大,更殘忍)和船員留在船上進行隔離。

明顯地,隔離情况並不理想,結果確診個案由最初的一兩宗升至現在的600多宗,且終有病人開始失救死亡。我相信超過80%的個案都是在強迫留船隔離政策執行後,才受到感染的,這不是形同蓄意謀殺嗎?事情弄到這個田地,才勉強容許各國以包機接自己人民回國治理。

以日本這個發達國家的資源和能力,有可能沒有足夠醫療設施來進行有效隔離嗎?即使病院容量不夠,日本人口不斷下跌,房屋空置率很高,隨時可以徵用作為臨時隔離中心。相信以高質見稱的日本人,亦不會以縱火和炸彈來「歡迎」這些疫情受害者。

但即使日本政府犯了這麼嚴重的錯誤,能否控制疫情和拯救經濟,仍是未知之數。岸上的80多宗個案,不少是在社區感染,已非直接來自湖北或中國其他地方。距離奧運仍有5個月,我也希望能順利舉行,主要看全球COVID-19疫情能否早日受控或甚至完全停止。但即使疫情或最少新聞關注度在短期內見頂,無疑旅客人數仍必將大減。

全球疫情會否受控,還是會演變成一次global pandemic(全球大流行病),仍有極大不確定性。日本個案仍在遞增,如總數升近1000宗,必引起國際關注。

另外,其實近日還有另一艘郵輪Westerdam(兩艘同屬Carnival Cruise Lines),因擔心船上有人感染上COVID-19,無國家願意收留,在海上漂流近兩周後才獲柬埔寨批准泊岸,特朗普因此而發tweet感謝。但不幸柬埔寨又處理得太輕鬆,只為船上2000多人作一次測試,所有結果都是陰性,即不經任何隔離,讓所有人自由離開。數天後,經馬來西亞回美國的一位女士,被確診受感染!但至此,已無法重新隔離早各散東西的2000多人,和跟他們近距離接觸過的人。

新加坡或成全球擴散新源頭

上周已討論過新加坡的抗疫政策,暫時他們仍致力隔離每一位被感染者,但亦已表明態度,如個案仍不斷增加,超越醫療系統的能力,只要死亡率仍偏低,新加坡將放鬆隔離政策,只讓病人留在家中自律隔離,和只去家庭醫生看病。多位部長已清楚說明新加坡是一個開放型的國際都市,絕不會因此疫症而封關和停頓。反過來看,即是新加坡有可能成為疫症全球散播的新源頭!

早前在網上看到一則奇怪醫學報道,似層層的解釋此COVID-19病毒,主要針對中國人和其他東亞人種,接觸病毒後,感染率可高達90%,但白種人就有較好抗疫能力,受感染機會只有50%,且病情較輕。如果是真的話,這老天實在欺人太甚!幸好,後來見到反駁這謬論的文章,證明這病毒是不會種族歧視的!

但不幸即使這COVID-19病毒不懂種族歧視,但主因中國和平崛起而引起,因這次疫情而加劇,再經智能手機和互聯網社交平台傳播出來的嚴重種族歧視病毒,已傳播到全球最少數億人的腦袋內!全球包括美英澳加等地,近日都出現愈來愈多宗的種族仇恨襲擊案。受害者包括內地人、香港人,甚至其他亞裔人士如泰國人。對不起,對這些種族主義者來說,所有黃種人都是中國人!

更可恥的是連《華爾街日報》也早前刊登了一篇以"China is the Real Sick Man of Asia"為題的投稿文章。「亞洲或東病夫」一詞,當然是近一世紀前,最具侮辱性,日本人用來形容中國人的名稱(記得《精武門》嗎?),比白人叫黑人為"Nxxxxx"字更侮辱!迄今《華爾街日報》和作者,仍未作出任何道歉。

過去兩周,我已多次在不同媒體指出疫情的一個重要疑點,就是湖北以內和以外的確診死亡率(case fatality rate)有很大差距。今周兩邊都不幸略有上升,湖北死亡率回升至3%以上,湖北以外大陸地區死亡率約0.7%,大陸以外約0.8%,差距仍近4倍。死亡率略為上升也不為奇,因為過去兩個月,已累積數千病危個案,所以必有些陸續失救情况。

英專家推算 武漢感染人數恐達百萬

我也指出過不少外國專家作出各種傳染病電腦模型推算,全都指向實質感染人數遠比確診案例高很多,在中國可能相差10倍,在海外亦或差距4倍。最近英國權威科學刊物《Nature》,亦發出一篇估計真正疫情數量的文章,引述London School of Hygiene and Tropical Medicine的較樂觀預測,跟鍾南山教授的說法接近,疫情已近或甚至剛過了頂峰,但估計武漢感染人數約100萬,即人口的10%。這個估計可信性頗高,可從鑽石公主號的慘况看出來。不幸這艘船成為了一個完美的human petri dish(人類培養皿),在無效的隔離情况下,迫使3700人留在船上兩周,交叉感染,結果感染率高達17%!武漢在封城後的情况也有點接近,所以10%的感染率也不誇張。

強行留船隔離 旅客被迫交叉感染

較悲觀的預測,例如北海道大學的研究,更估計頂峰要到5月才到,而中國的感染率可高達40%,約5.5億至6.5億人,但只約一半人會出現病微。

更有世衛顧問專家Ira Longini估計,最差情况下,全球三分之二人口將受到感染?這篇《Nature》報道亦引述多位專家對旅遊禁令和隔離政策對最終感染人數的有效性表示懷疑,最多只會拖慢疫情擴散。這點也有些重要,可爭取更多時間來研發藥物和疫苗。

留意到美國在報道COVID-19疫情時,必採取雙重標準。在講述中國情况時,必形容這一個非常危險的致命肺炎疫症,跟SARS極相似。他們當然也盡力批評中國處理嚴重失當,反應不夠快和隱瞞實情,報道宗數比事實低很多。因為這疫症極危險,所以必須拒絕中國人和所有到過中國的外國人入境,也建議除必要,美國人不應踏足中國。有人形容COVID-19,對decouple(解耦)中美經濟關係,比貿易戰更有效!

但每當美國傳媒提到COVID-19的可能影響,他們反而必盡力淡化疫情的嚴重性。他們會指出到現時為止,美國確診宗數極少,亦會提到已被感染人數可能非常多,所以真正死亡率可能很低,約0.1%至0.3%。而美國人應該更擔心流感,估計今年感染人數已高達2500萬,已死亡人數約1.5萬。

美國報道雙重標準 藉疫情打擊中國

為何如此互相矛盾的雙重標準?在中國報道太低確診個案,就是故意隱瞞疫情嚴重性。如疫症在美國擴散,確診個案遠低於真正數目,就是正常情况,因為無資源查出真正數字。况且真正感染個案愈多,就代表此病死亡率愈低,所以根本不太嚴重。

矛盾的原因當然包含政治、經濟和種族歧視。中國反應真的很慢?我也相信可以更快一點,但在發現新疫症後不到3個月,已全面封鎖武漢和多個其他城市,全國經濟停頓,亦明顯有效阻慢疫情在湖北以外擴散。

對比2009年的全球H1N1大疫症,在當年3月已被發現,但美國等到10月才宣布為全面緊急狀態,但仍無任何限制旅遊和經濟活動措施。結果估計全球感染人數7億至14億,死亡人數或高近60萬,單美國死亡人數也約1.2萬。

美國處理今次疫情的手法也必同出一轍。雖然一方面極力以此作為攻擊中國的武器,但同時亦已預告即使疫情失控,美國也絕不會因此而犧牲經濟,採取太多緊急措施限制旅遊,更莫說停頓經濟!他們只會告訴大家這病毒的嚴重性只跟流感差不多,毋須過慮。

這個病毒的嚴重性包括感染和死亡率,都仍是個謎,必須用科學方法找出真相,才可定出最好的處理方法,才可決定最佳的公共健康與經濟的取捨平衡點。

H1N1先例 美延誤抗疫惹禍

所以我再次呼籲湖北當局,在武漢進行大規模隨機抽樣測試,從這種最科學化方法來找出感染率和死亡率的最接近正確估計。在過去,似乎較少傳染病學家,用這種統計學方法來計算感染率。我相信一方面是資源問題,更根本的是很多嚴重疫症例如SARS和MERS的感染率,在整個大城市來說太低,可能只有0.1%或以下,所以即使大規模隨機測試,都不可能找出statistically significant(具統計意義)的答案。所以他們傾向於只用小量病案數據,加以大量假設,然後以電腦模型作出推算。但在今次武漢的特殊情况,如感染率真的高達3%至10%,那麼約3.8萬次隨機測試,已可給出95%置信水平,誤差範圍小於±0.5%的答案。

我大膽認為這是我多年來,在所有重要公共議題討論中,可能是最有價值的一個建議。但我並非傳染病專家,非常歡迎這方面專家的提點和指出謬誤之處。我的最大心願是,如果經討論後,仍覺得這個建議有價值,就懇請跟湖北和武漢當局相關人士,把這建議提交給各相關領導,希望獲考慮推行,或許對拯救生命和紓解經濟,甚至回應國際社會,都有點幫助。

