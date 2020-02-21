周顯：香港電視 潰而不散

誰知為了寫這篇稿，找了資料，方知道它在宣布當日，先舊後新的配股已然完成，翌日已經上板，效率十分之高。為了研究這股票，我唯有看它的中央結算紀錄。

它的股價在11月30日開車，1個月之內，升了1元，至於參與者數目，則由259名減至250名，稍為集中了，證明是有人用錢把股票收乾，打了上去。

這數目一直沒有太大變動，口罩機是在2月7日宣布的，跟着股價炒了上去，2月11日最高炒至7.3元，但收市已跌回6.01元，這2天的成交急增至5億幾元。2月12日配股，集資4.53億元，價格是5.15元，收市跌回5.2元，成交9億幾元。

死忠fans太多

從2月11日的大成交急跌，以T+2的成交日去看，2日後的中央結算記錄顯示，參與者數目以每日十個左右增加，可見得應該是有散戶接了貨。在配股當日的T+2，參與者數目更急增至313個。

我估計，在2月11日，應該已經沽到無貨可沽，但居然還有很大的承接力，唯有印多些股票出來，繼續再沽過。但由於死忠fans實在太多，因此它沽完沽淨之後，股價雖然穿了配股價，但還是潰而不散。

[周顯 投資二三事]