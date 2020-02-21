劉思明：疫情概念 資金尋找平衡

恒指昨高開111點見全日高位27,767點向下，早市最多跌272點、低見27,383點反彈，收報27,609點，跌46點或0.17%；國指跌5點。大市成交1009億元，高於60天平均近三成，交投不俗。中小型股偏好，逆市上升，恒生綜合中型股、小型股指數分別升0.25%、0.49%。

大市沽盤積極惟壓力不大

大市好壞參半，據《明報》港股數據庫，升跌比率53比47，升逾3%佔上升股份逾一成半，跌逾3%僅佔2%；陽燭對陰燭為41比59，大市沽盤積極但壓力不大，相反個股買盤動力強。本報數據庫追蹤30個行業，近四成下跌，內房及物管跌1.12%表現已經最差，其次紡織及服飾、地產及相關跌近1%。

代表大型內房的恒生內地地產指數，上周升至50天線受阻回落，目前20天線與月初反彈高位相若，料形成良好支持。行業相對強勢的融創（1918）、龍湖（0960）、金茂（0817）昨都有較明顯回吐，可以候20天線附近吸納。至於物管股普遍仍處於尋頂階段，10天線成短線重要支持。

物管股普遍仍尋頂 10天線成重要支持

上升行業中，昨有三成的升幅超過1%，原材料、科技器材升1.8%，各有近九成股份上升，升勢全面，跑贏一眾行業。軟件服務升1.6%，僅約一半股份上升；環保及新能源、中資金融升逾1%，有約七成股份上升。原材料除了紙股，部分化工股持續反彈；科技股電子產品部件、5G概念股齊升，後者中線保持強勢。

強勢科網股阿里健康（0241）強勢破頂，新東方在線（1797）、金山軟件（3888）繼續於20天線之上整固；受疫情打擊的美團（3690）、同程藝龍（0780）做好，分別升3%、5%。與此同時，受疫情影響的餐飲股海底撈（6862）亦有追捧，升逾3%，半新股九毛九（9922）更升8%。

九毛九暫9至10元區間炒上落

不過，走勢上，美團、同程藝龍向上受制於50天線，轉強言之尚早；海底撈重上50天線，走勢改善，惟向上蟹貨不少，預料35元已有較大阻力。九毛九近一周考驗9元關口支持守穩，，上望10元阻力不輕，暫時可於9至10元區間炒上落。

[劉思明 數據尋寶]