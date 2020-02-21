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張兆聰：疫情下保費急增 留意眾安保險

【明報專訊】恒指昨跌46點，收報27,609點，成交金額1008億元。全球股市高位動力略為減弱，日韓更因爆發社區感染武漢肺炎出現一定沽壓，圓匯跌至112水平，兌港元更失守7算。A股持續亢奮，兩市成交額連續兩日突破10,000億元人民幣，上證指更升破3000點大關。現在還是炒股不炒市的格局，昨日建議候低吸的阿里健康（0241），僅跌至14.8元便已回升，唯有繼續等待，另一可留意的是眾安保險（6060）。

A股之強勢應已超出市場預期，筆者也找不到合理原因，可能是1月份天量的新增貸款和社融，全都投入了股市，又或者中央階段式減免達5000億元人民幣社保。筆者在A股復市大跌當日已建議買A股ETF，但反彈至現水平已超過10％，而中國現正面對近乎滯脹的格局，即高通脹、低增長，並且同時有高負債問題。宏觀來看A股已不值博，或至少應該出現回調。A股反彈全靠流動性支持，1月份新增貸款和社融分別達3.34萬億元和5.07萬億元，遠超市場預期；2月份還要救市，相信仍有可觀增量。現在經濟停頓、樓市銷售也冰封，資金缺乏出路下，料有不少流向股市。但資金市總有完結的一天，現在就看兩市過萬億元的成交能持續多久。

經濟停頓 資金湧股市

港股已收復疫情帶來的跌幅，個別受惠的互聯網股在高位見獲利沽壓，一些受累股份見回升，但勢頭比較波動，例如安踏（2020）前日回升，昨早又高開低走，但復蘇最遲的旅遊股、影視股卻不錯，同程藝龍（0780）、阿里影業（1060）都逆市升。筆者對市况有戒心，暫時宜吸勿搶。港股本來就弱勢，唯一賣點就是疫情後大跌，資金入市博反彈形成一個升市，大家憧憬中央救市而短期見亢奮。反彈完成後卻未見很強的救市力度，接下來就是業績期、首季慘淡的經營數據，市場沽壓會比較大，但相信27,000點有支持。

1月保費收入增62% 反映眾安潛力

大市下跌，不少主題概念股也跟隨，但眾安保險值得一看。集團1月份保費收入激增62.3%至14.85億元，而以往年初是傳統淡季，過去兩年首兩月保費收入每月都不足10億元，兩月合計只佔全年中單位數，可見互聯網保險確實在疫情下發揮威力。若對比財產保險龍頭財險（2328），1月份保費收入按年下跌3.33%，眾安表現是非常出色。

要留意，眾安比較多保險產品是旅遊保險，在全國封城封路下，此部分銷售定必大跌，但整體保費收入仍如此強勁，估計是民眾爭相購買醫療保險所致。大家當然會質疑賠付率會否上升，令集團得不償失，但筆者認為市場不會太在意短期的賠付問題，焦點落在保費增長。眾安上市後股價持續下跌，主因是市場看不到其技術或經營模式，能取代現有的經營者。但疫情令民眾，尤其是40歲以下的民眾接觸互聯網保險，若體驗上佳便會成為長期客戶。要知道，今天的阿里健康也談不上有多少收入和盈利，但只要市場相信未來可以稱霸醫療電商，市值就逼近2000億元。眾安當現遠未到這個階段，但從1月份保費收入可以看出其潛力。

[張兆聰 還看今朝]

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