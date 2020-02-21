盧駿匡：百威禁售期快滿 或可炒一轉

雖然恒指短線有機會調整，但個股表現不俗，部分更破頂急升。當中包括賽晶電力電子（0580）、雅生活服務（3319）及雲鋒金融（0376），有着炒股不炒市的味道，相信短期強者愈強的情况將會持續，同時亦反映了市况並非全面走弱，因此暫時對後市看法不宜過分悲觀。

小注吸恒指反向ETF對冲

在過去幾個月部分股份出現顯著調整，近日在低位開始營造橫行區間並且開始回升，見底味道甚濃。其中一隻是百威亞太（1876）。參考其周線圖，在過去3星期已再沒出現大陰燭，並且窄幅波動，表示股價已回穩；加上本周呈現大陽燭，成交漸見同步增加，暗示在低位有資金流入。技術上，百威14周RSI現時已回升至30以上，相信後市會有機會進一步上試高位，挑戰26.2元的短期阻力。

此股在2019年9月底上市，至今已有大約5個月。據過往經驗，臨近6個月禁售期滿的半新股，炒上機會相對較大，技術支持位於23.15元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]