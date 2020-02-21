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經濟
2020年2月21日星期五
技術取勝
投資策略
內地上月放貸力度歷來最勁 新增貸款3.34萬億 未反映疫情
標普：倘疫情4月見頂 不良貸款將破10萬億
融資融券逼近兩年高位 滬深兩市升2%
平保去年多賺39% 末期息每股1.3元
部分銀行要求客戶 進入前先戴口罩
張玉珊Goji 遭甘比追296萬租 公司：受社運疫情衝擊 望業主共渡時艱
包浩斯最多關10店遣散百人
希慎將向租戶提供「可觀」租金減免
港航被裁員工抗議 公司：將按法例賠償
聯想去年多賺一成 料武漢廠3月復工
海航高管否認省政府接管
台灣《壹週刊》月底結束營運
賭場重開人流疏落 新葡京低注碼吸客 主要商舖仍停業
ACCA倡家傭薪金可扣稅
剔除紓困措施 1月基本通脹3.7%
維密身價大跌 41億易主 女士轉投舒適品牌 近年銷售轉弱
獲大摩1014億收購 億創理財股價早段急漲
美高梅千萬客資料被竊
張兆聰：疫情下保費急增 留意眾安保險
張宗永：禮賓府新主難覓
技術取勝：聯想有待突破區間
盧駿匡：百威禁售期快滿 或可炒一轉
劉思明：疫情概念 資金尋找平衡
周顯：香港電視 潰而不散
譚新強：種族歧視「病毒」 遠比COVID-19病毒更可怕
湯文亮：有價有量 自然有供應
建造業領經濟增長 柬國樓市向上 租金回報跑贏泰國越南大馬
啟德1號一房戶3年實蝕45萬 屯馬線通車後首宗二手即見蝕讓
將軍澳議價空間擴 二手成交續破百宗
藍天海岸2房1.45萬租 低市價一成
EAST 17成昌樓1房月租2萬起
晟林下周一推30伙 傳加佣促銷
葵涌金發工廈呎價2530元 年半新低
技術取勝：聯想有待突破區間
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【明報專訊】比亞迪上望55元有阻力（圖）
華泰證券料14元有支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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標普：倘疫情4月見頂 不良貸款將破10萬億
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平保去年多賺39% 末期息每股1.3元
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