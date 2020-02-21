美高梅千萬客資料被竊

Justin Bieber等名人資料黑客論壇流傳

ZDNet與數據安全監察機構「Under the Breach」的研究員，驗證了相關數據的真實性。ZDNet跟部分受影響人士聯繫，證實他們曾入住美高梅，並向他們求證遭外泄資料的真實性。根據ZDNet的分析，美高梅外泄的數據，包含逾1068萬名舊客戶的個人信息，當中包括全名、住址、電話號碼、電子郵箱及生日日期。少數客戶更被泄漏了護照號碼。

美高梅發言人向ZDNet證實，黑客論壇本周流傳的資料，源於去年夏季的雲端伺服器被入侵，當中儲存了一些過去客戶的資料，主要是一些聯絡方法，內容相當於電話簿，大多屬於一些公開資料，並不涉及任何財務資料、信用卡號碼或密碼等。

美高梅稱，外泄的數據是舊的，都是2017年以前的客戶數據。由於部分數據重複，美高梅未知多少客戶受到影響。ZDNet嘗試撥打部分電話，仍可找到事主接聽。

美高梅稱，已根據適用的美國各州法律，在去年8月通知受影響的酒店顧客，並僱用了兩家網絡取證公司，對去年的伺服器遇襲進行內部調查，重申已加強保護客戶的數據及網絡安全性，以防事件再次發生。

不過，美國大多數州份沒有要求企業向客戶通報黑客是否泄露了一些已公開的資料。網絡安全人員稱，泄漏的數據包含許多知名用戶的聯絡資料，他們在大型科技企業或政府機構工作，可能成為釣魚電郵（spear-phishing emails）及SIM卡詐騙的對象。

美高梅在美國拉斯維加斯、大西洋城和底特律設有度假村，在中國、日本也有業務。酒店行業一直是黑客的攻擊目標。萬豪在2018年透露被黑客入侵，多達5億名客戶的資料可能外泄。

（綜合報道）

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