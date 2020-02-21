獲大摩1014億收購 億創理財股價早段急漲

大摩早段跌4%

摩根士丹利早段股價大跌4%， 億創理財則急升25%。

聯儲局副主席克拉里達預示，聯儲局短期內不會減息，美股早段窄幅上落。美元強勢，美匯指數昨高見99.91，逼近100大關，創52周高位。市場憂慮到日本數據疲軟，日圓兌港元跌穿七算，兌美元跌破112，跌至10個月低位。金價升穿每盎司1620美元，創7年高位。美國10年期國債孳息率跌至1.53厘，與3個月期的債券孳息率倒掛。

億創理財每股收購作價為1.0432份大摩股份，相當於每股58.74美元，較億創理財周三收市價溢價30.7％。大摩與億創理財昨發聲明稱，此次全股票收購交易將使摩根士丹利管理的客戶資產，在2.7萬億美元的基礎上再增加3600億美元。摩根士丹利還將獲得億創理財直接面向消費者及數碼化的能力，以補充其以諮詢為中心的全方位經紀業務。摩根士丹利行政總裁高聞（James Gorman）稱， 這將延續大摩長達10年，向輕資產負債表的業務組合、強調更持久收入來源的模式過渡。億創目前擁有超過520萬個客戶戶口。

（綜合報道）

[國際金融]