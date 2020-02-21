維密身價大跌 41億易主 女士轉投舒適品牌 近年銷售轉弱

最新估值意味經營數百家門店、上一財年銷售額達70億美元的維密身價大跌。這宗交易料將於次季完成，L Brands將會以交易所得，償還55億美元債務的一部分。L Brands股價早段微跌。

韋克斯納將辭L Brands CEO

維密曾一手捧紅Gisele Bundchen、Tyra Banks等多名超模，以性感的設計主導美國內衣市場，但近年銷售轉弱，愈來愈多女性轉投講求舒適的新品牌。去年維密更取消了每年一度的電視直播維密秀（Victoria's Secret Fashion Show），而長期負責維密秀的韋克斯納左右手拉澤克（Edward Razek）也傳出歧視跨性別人士及性騷擾模特兒等醜聞，離開了L Brands。

《華爾街日報》指出，82歲的韋克斯納同意賣盤，意味他承認無力重振維密的業務。他已同意辭去L Brands行政總裁及董事長職務。經營L Brands逾半世紀的韋克斯納，一手將Abercrombie＆Fitch、The Limited及維密等品牌推廣至家喻戶曉。他昨向員工發電郵透露交棒給新管理層的消息。

L Brands高層梅斯洛（Andrew Meslow）將接任行政總裁，並在與Sycamore交易完成後成為董事會成員。Meslow目前是L Brands旗下沐浴產品品牌Bath＆Body Works（B&BW）的營運總監。擁有17％L Brands股份的韋克斯納及其太太阿比蓋爾（Abigail），仍將擔任L Brands董事會成員。韋克斯納因被指與涉嫌性販賣未成年少女的富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係密切而受到非議。

Sycamore購多個財困零售品牌

近年剝離多個品牌後，L Brands只餘下B&BW品牌，以及維密的45%股份。在截至11月初的9個月，B&BW為L Brands的82億美元收入貢獻約30億美元。在此期間，B&BW的收入按年增長12％。L Brands周三收市時市值約70億美元，遠低於2015年峰值時的290億美元。Sycamore已購入多個陷入困境的零售品牌及連鎖店，包括The Limited、Hot Topic、Nine West和Staples。

（綜合報道）

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