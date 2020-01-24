ACCA倡家傭薪金可扣稅

公會亦建議，政府可考慮豁免第二期暫繳薪俸稅及利得稅，此外將寬減利得稅的上限重新提升至3萬元。至於派錢方面，公會認為，如經濟出現急速惡化，可向年滿18歲的香港永久性居民一次過發放6000元。公會估計，港府去年錄660億元財政赤字，亦將於本港15年來首次出現虧損，估計未來數月本地就業情况亦將惡化。

籲政府派錢 每人6000元

澳洲會計師公會昨亦建議，由2月起至武漢肺炎疫情受控為止，政府應對僱主支付僱員的薪酬實行扣稅。公會建議，政府應考慮豁免本年度臨時稅，引入稅務虧損轉回，及一次性寬減利得稅等。公會又認為，政府可取消特定行業商戶牌照費用，如旅行社、酒店及餐廳牌照費等。

公會估計，去年財政赤字達到438億元，其中未有包括近日新設的300億元抗疫防疫基金，估計香港財政儲備到3月底約錄得1.13萬億元，認為財政儲備依然強健。