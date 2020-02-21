經濟

賭場重開人流疏落 新葡京低注碼吸客 主要商舖仍停業

【明報專訊】武漢肺炎疫情見減退之後，澳門賭場昨日凌晨重開。本報記者昨日直擊多家賭場情况，見大多場面冷清，只有少數賭枱有客下注，並以港澳客為主。雖然尚欠人氣，但未見太多賭場因此明顯增加供應低注碼枱。路氹威尼斯人及銀河內商場的珠寶店、奢侈品牌門市大多關門，只有藥房、手信店、Starbucks及個別食肆開門迎客，門庭零落。

明報記者 陳偉燊 澳門直擊

全澳賭場昨日只有少於三成賭枱應市。記者昨日所見，澳博（0880）旗下新葡京只開放地庫至一樓中場營業，貴賓廳及高額投注區大多門面冷清。該場平常最低注碼由500元起標，昨日則增加供應200元賭枱應市，每張枱只容許3至4人座，昨日近中午時，全層一樓只有兩張中場百家樂枱有客光顧。

每張賭枱限三四人落注

毗鄰葡京水晶宮則提供100元大細賭枱，但是賭客光顧500元及1000元起注的百家樂枱居多，客人比新葡京稍多。旁邊的衛星場金碧匯彩則較具人氣，最低注碼由200元起，賭客多為葡幣交易的澳門居民，全場賭客約40人。一街之隔的銀河娛樂（0027）衛星場總統娛樂場仍未開業。

金沙中國（1928）旗艦場威尼斯人只重開近三成賭枱，並在中場近出入口供應300元低注碼大細枱，主力供應500元百家樂枱，高額區百家樂枱仍以2000元起注。

在昨天傍晚近6時，中場及高額區各有6張枱有客光顧，全場賭客約50人。銀河娛樂的澳門銀河則開放一期三分之一賭枱，最低注碼維持500元不變，昨午4時多全場只有近8張賭枱共約30名客人耍樂。

商場方面，威尼斯人傍晚6時主要有Starbucks、手信店、免稅店及美食廣場部分食肆營業。澳門銀河商場內的藥店、Starbucks咖啡店、Apple Shop及手信店繼續營業，全日營業的翠華餐廳則將營業時間縮短為早上11時至晚上7時。兩個商場的珠寶店及高檔店則多數關門休市。

賭客：大部分香港人

來自澳門的賭客陳先生形容：「賭場場面一般，好冷清，但還有很多人博彩，不覺賭場降低最低注碼，自己仍照樣玩。沒有大陸客，場內大部分為香港人。自己只玩老虎機，每隔幾個位才有一個人坐，氣氛一般，入場時間少了，只一個多小時。」

另外，從廣東過來的遊客關先生則稱：「有擔心疫情，平時有過來澳門，今日賭場重開過來感受一下，但冷清。」家住澳門的廖先生則說：「有入去賭場但沒有賭博，裏面和平時有大分別，好冷清。」

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