海航高管否認省政府接管

內媒引述高管 指傳聞不確切

報道引述該名高管指「海航集團沒有披露過關於傳聞中的相關情况，也不知道這些傳聞從何而來，最近亦無這些動作。」但該名高管沒有透露相關部門向海航集團派駐的工作組調整情况。另外，海航集團下屬海南航空控股股份有限公司（滬600221）董事會辦公室一位人士則向該報記者指出，不便對外回應傳聞信息，對於投資者的問詢，只能「一切以上交所公告為準」。雖然獲海航單方面否認，不過已引起市場對中、港上市的海航系大肆炒作。當中海航科技投資（2086）曾升超過七成五，高見0.85元，惟其後大幅回落，收市僅升7.22%﹔美蘭空港（0357）曾升近18%，高見6.75元，收市仍升15.38%。另A股海航系則多隻股份升停板，包括海航創新（滬600555）、海航控股（滬600221）及海航投資（深000616）﹔海航基礎（滬600515）則收升8.76%，海航科技（滬600751）升3.85%。