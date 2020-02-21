聯想去年多賺一成 料武漢廠3月復工

武漢肺炎疫情持續，集團主席楊元慶表示，深圳、合肥工廠已經復工，月底前產能可分別回復至100%及70%，估計武漢及成都廠房下月底才能復產，讓整體產能重回百分百。聯想股價昨日彈7.01%，收報5.8元。

純利增至2.58億美元 勝預期

分部業務中，智能設備業務第三季收入按年增0.5%至125.02億美元的新高，其除稅前溢利按年增長17%至6.87億美元。當中個人電腦和智能設備業務按年增長3%至110.74億美元，佔集團總收入79%，除稅前溢利按年增長17%至6.84億美元；移動業務季度收入按年下降17%至13.81億美元，但錄得300萬美元除稅前溢利。

至於數據中心業務收入則達16.01億美元，按季增長20%，期內虧損按年減少800萬美元至4700萬美元。

個人電腦智能設備業務增3%

副總裁兼首席財務官黃偉明表示，現時仍難論疫情對集團財務上的影響。楊元慶表示，公司在農曆新年前已儲備足夠零部件，可應付未來數周工廠需要，疫情影響主要有三方面，包括旗下部分工廠延遲復工、已重開廠房未有足夠工人及上游小型供應商未復產供貨。

但他提到，除中國外，集團在印度、墨西哥、日本、巴西均有工廠，可生產個人電腦及數據中心產品等。