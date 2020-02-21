港航被裁員工抗議 公司：將按法例賠償

職工盟主席吳敏兒表示，部分被裁初級乘務員稱會以底薪7800元計算遣散費，有違相關法例的規定，後來經過各方溝通僱主才澄清會以過去12個月平均月薪計算。她坦言，「明白這家航空公司的財務狀况唔係好過人，但希望僱主可以更優厚的條件對待被裁員工」。

要求公司清楚解釋賠償條款

吳敏兒昨回覆本報查詢，指由於僱主前日透過電話及電郵通知被裁員工時未有解釋清楚賠償詳情，為免他們昨日與僱主會面時簽署不明文件，所以希望「截一截」他們，協助他們理解自己權益。

港航回覆本報查詢則表示，昨日為被解僱的空中服務員舉行簡介會，詳細解釋補償方案，會上解答了他們有關最終工資計算方式，是以過往12個月的每日平均工資而釐定。另外，補償方案也是根據其僱用條款及本地勞工法例而定，受影響員工可繼續使用機票及醫療福利，直至下月18日最後僱用日期為止。

港航本月初宣布，受累於新型冠狀病毒爆發，打擊香港旅遊需求，為了確保公司能繼續生存，須採取積極措施應對挑戰，當中包括推出人手整合計劃，裁減約400名員工。

同時，港航亦會透過自然流失及與其他航空公司接洽促進機師職位轉移等方式進一步削減人手，以滿足本年度的營運所需。