經濟

港航被裁員工抗議 公司：將按法例賠償

【明報專訊】香港航空前日（19日）向逾160名員工發出解僱通知。昨晨有數十名被裁員工到港航位於葵涌的寫字樓抗議，要求公司清楚解釋賠償條款。

職工盟主席吳敏兒表示，部分被裁初級乘務員稱會以底薪7800元計算遣散費，有違相關法例的規定，後來經過各方溝通僱主才澄清會以過去12個月平均月薪計算。她坦言，「明白這家航空公司的財務狀况唔係好過人，但希望僱主可以更優厚的條件對待被裁員工」。

要求公司清楚解釋賠償條款

吳敏兒昨回覆本報查詢，指由於僱主前日透過電話及電郵通知被裁員工時未有解釋清楚賠償詳情，為免他們昨日與僱主會面時簽署不明文件，所以希望「截一截」他們，協助他們理解自己權益。

港航回覆本報查詢則表示，昨日為被解僱的空中服務員舉行簡介會，詳細解釋補償方案，會上解答了他們有關最終工資計算方式，是以過往12個月的每日平均工資而釐定。另外，補償方案也是根據其僱用條款及本地勞工法例而定，受影響員工可繼續使用機票及醫療福利，直至下月18日最後僱用日期為止。

港航本月初宣布，受累於新型冠狀病毒爆發，打擊香港旅遊需求，為了確保公司能繼續生存，須採取積極措施應對挑戰，當中包括推出人手整合計劃，裁減約400名員工。

同時，港航亦會透過自然流失及與其他航空公司接洽促進機師職位轉移等方式進一步削減人手，以滿足本年度的營運所需。

上 / 下一篇新聞

內地上月放貸力度歷來最勁 新增貸款3.34萬億 未反映疫情
內地上月放貸力度歷來最勁 新增貸款3.34萬億 未反映疫情
標普：倘疫情4月見頂 不良貸款將破10萬億
標普：倘疫情4月見頂 不良貸款將破10萬億
融資融券逼近兩年高位 滬深兩市升2%
融資融券逼近兩年高位 滬深兩市升2%
平保去年多賺39% 末期息每股1.3元
平保去年多賺39% 末期息每股1.3元
部分銀行要求客戶 進入前先戴口罩
部分銀行要求客戶 進入前先戴口罩
張玉珊Goji 遭甘比追296萬租 公司：受社運疫情衝擊 望業主共渡時艱
張玉珊Goji 遭甘比追296萬租 公司：受社運疫情衝擊 望業主共渡時艱
包浩斯最多關10店遣散百人
包浩斯最多關10店遣散百人
希慎將向租戶提供「可觀」租金減免
希慎將向租戶提供「可觀」租金減免
聯想去年多賺一成 料武漢廠3月復工
聯想去年多賺一成 料武漢廠3月復工
海航高管否認省政府接管
海航高管否認省政府接管
台灣《壹週刊》月底結束營運
台灣《壹週刊》月底結束營運
賭場重開人流疏落 新葡京低注碼吸客 主要商舖仍停業
賭場重開人流疏落 新葡京低注碼吸客 主要商舖仍停業
ACCA倡家傭薪金可扣稅
ACCA倡家傭薪金可扣稅
剔除紓困措施 1月基本通脹3.7%
剔除紓困措施 1月基本通脹3.7%
維密身價大跌 41億易主 女士轉投舒適品牌 近年銷售轉弱
維密身價大跌 41億易主 女士轉投舒適品牌 近年銷售轉弱
獲大摩1014億收購 億創理財股價早段急漲
獲大摩1014億收購 億創理財股價早段急漲
美高梅千萬客資料被竊
美高梅千萬客資料被竊
張兆聰：疫情下保費急增 留意眾安保險
張兆聰：疫情下保費急增 留意眾安保險
張宗永：禮賓府新主難覓
張宗永：禮賓府新主難覓
技術取勝：聯想有待突破區間
技術取勝：聯想有待突破區間
盧駿匡：百威禁售期快滿 或可炒一轉
盧駿匡：百威禁售期快滿 或可炒一轉
劉思明：疫情概念 資金尋找平衡
劉思明：疫情概念 資金尋找平衡
周顯：香港電視 潰而不散
周顯：香港電視 潰而不散
譚新強：種族歧視「病毒」 遠比COVID-19病毒更可怕
譚新強：種族歧視「病毒」 遠比COVID-19病毒更可怕
湯文亮：有價有量 自然有供應
湯文亮：有價有量 自然有供應
建造業領經濟增長 柬國樓市向上 租金回報跑贏泰國越南大馬
建造業領經濟增長 柬國樓市向上 租金回報跑贏泰國越南大馬
啟德1號一房戶3年實蝕45萬 屯馬線通車後首宗二手即見蝕讓
啟德1號一房戶3年實蝕45萬 屯馬線通車後首宗二手即見蝕讓
將軍澳議價空間擴 二手成交續破百宗
將軍澳議價空間擴 二手成交續破百宗
藍天海岸2房1.45萬租 低市價一成
藍天海岸2房1.45萬租 低市價一成
EAST 17成昌樓1房月租2萬起
EAST 17成昌樓1房月租2萬起
晟林下周一推30伙 傳加佣促銷
晟林下周一推30伙 傳加佣促銷
葵涌金發工廈呎價2530元 年半新低
葵涌金發工廈呎價2530元 年半新低