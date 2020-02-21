經濟

希慎將向租戶提供「可觀」租金減免

【明報專訊】希慎（0014）昨日公布，由於投資物業錄得估值虧損，去年純利下跌19.7%至48.45億元，期內核心盈利增長2%至25.87億元，惟對比上半年度增長近9%，反映下半年基本溢利收窄。武漢肺炎打沉零售市道下，近期陸續有發展商減租，希慎主席利蘊蓮昨日表示，為減輕租戶負擔，2至3月將會提供「可觀」的基本租金減免。

去年純利跌19.7%至48.45億

希慎末期息派每股1.17元，按年持平。希慎首席營運總監呂幹威表示，租金減免「一刀切未必咁理想」，已與租戶溝通，強調提出的方案均是有誠意。他又指出，疫情對希慎近2至3周的人流一定有影響，但相信是短期現象，會為商場及寫字樓租戶提供最好的環境，包括加強清潔等。

去年希慎的商舖營業額下跌4.5%至18.36億元，集團財務總監賀樹人表示，去年下半年商舖銷售額下跌約20%，影響幅度與香港整體情况相若。他續指出，由於商場人流下跌，相信今年1月商舖銷售額亦跌約20%，與大家預期接近。

近日續有奢侈品關閉位於銅鑼灣的店舖，希慎作為「銅鑼灣大地主」，利蘊蓮認為香港的共享空間、奢侈品及餐飲食肆增長很快，相信會出現整合，自去年社會運動，加上近日的疫情將加快整合進步，集團會致力令品牌留在利園區，例如「如果要關3間店，剩低嗰間都會留喺利園區」。

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