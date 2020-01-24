經濟

張玉珊Goji 遭甘比追296萬租 公司：受社運疫情衝擊 望業主共渡時艱

【明報專訊】近年香港頻頻有健身公司陷財困，2017年成立的連鎖健身中心Goji Studios近年火速崛起，去年底更獲前藝人、修身堂（8200）創辦人張玉珊入主，不過據法庭文件顯示，公司尖沙嘴The ONE分店近期遭業主「大劉」劉鑾雄太太甘比陳凱韻入稟，追繳296萬元租金。本報就事件向Goji查詢，公司回覆指出，正與The ONE積極洽談租金事宜，希望能達成共識。

明報記者 蕭嘉聰

Goji於2018年初，其位於灣仔建利大廈分店就曾被業主入稟，追討兩個月合共逾211萬租金。Goji於2017年1月簽訂6年租約，月租為109萬元。Goji現時在尖沙嘴、九龍灣、旺角等設有6間分店，另中環新店則預計在今年3月投入服務。

Goji：正與The ONE積極洽談

公司回覆本報查詢時表示，經歷逾半年的社會運動及近來的疫情，香港經濟低迷，零售及服務業更首當其衝，香港寸金尺土，租金佔經營成本極大比重，不少企業因經營困難而要裁員或結業。面對生意低迷，公司一直努力經營，希望業主可同舟共濟，一起共渡時艱。

Goji緣起與已結業的健身公司加州健身（California Fitness）有關，後者2016年在港被入稟法院申請清盤，全線停業後，Goji被指買入不少加州健身的器材另起爐灶，首間分店正是加州健身倒閉後但未清場的黃埔舊址。

大股東為離岸註冊公司Goji BVI

翻查資料，Goji大股東為離岸註冊公司Goji BVI，因此無法得知真正身分，甚至曾有報道指大股東為著名藝人黎姿，惟公司曾否認並指大股東為創富金融集團。

不過，Goji原有兩名來自創富金融集團董事去年11月辭任，由張玉珊、修身堂前首席財務總監謝正樑，以及「殼王」陳國強生意伙伴劉高原取代，意味公司或已轉手至張玉珊及殼王旗下。

張玉珊多年前由藝人轉型，2000年創辦修身堂，更於2003年成功上市，不過在2018年7月，其以有意花更多時間於個人及其他業務承擔為由，辭任非執董及榮譽主席職務，而Goji自2018年起大多舉辦的義工行動均見張玉珊蹤影。

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