經濟

平保去年多賺39% 末期息每股1.3元

【明報專訊】中國平安（2318）公布全年業績，作為業務指標的壽險新業務價值，按年上升5.05%至759.45億元（人民幣‧下同），大致符合市場預期，與該行在去年10月公布的增長指引5%大致相符，惟增長已連續兩年大幅放緩（見圖）。反映核心業務表現的營運利潤，按年上升18.1%至1329.55億元。末期息派1.3元，全年共派2.05元，按年增長19.2%。

壽險新業務價值增長大幅放緩

計算稅務優惠、短期投資波動、折現率變動等因素，淨利潤按年上升39.11%，至1494.07億元，低於市場預期的1576.6億元。平保昨日收市後公布業績，股價收報91.6元，升0.55%。

武漢肺炎在今年1月起在中國大規模爆發，平保表示，疫情對包括湖北省在內的部分地區或部分行業的企業經營、以及整體經濟運行造成一定影響，從而可能在一定程度上影響信貸資產和投資資產的資產質量或資產收益水平，影響程度取決於疫情防控的情况、持續時間以及各項調控政策的實施，對集團財務、經營的影響評估工作尚在進行。

正評估疫情對經營影響

壽險作為平保主要業務，營運利潤按年上升24.7%，至889.5億元，新業務價值率按年上升3.6個百分點至47.3%，不過新業務首年保費按年下跌3%，至1604.78億元。個人壽險銷售代理人隊伍繼續萎縮，至去年底為116.69萬人，按年減少17.7%，亦比6月底少9.28%。受惠去年投資市場理想，總投資收益率上升3.4個百分點，至7%。

科技業務經營利潤首倒退

平保近年積極投入科技業務，惟經營利潤自2016年公布分部業績以來首次倒退，按年下跌39.84%至46.61億元，科技公司估值為691億美元。科技業務總收入為821.09億元，按年增長27.1%。平保未有披露旗下未上市公司盈虧，但公布陸金所的客戶資產規模按年下降6.1%至3468.56億元，主要受監管部門調整資產管理結構、消費金融類產品受限影響，去年財富管理交易規模按年下降29.8%至1.04萬億元，平台註冊用戶按年增6.1%至4402萬個。

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