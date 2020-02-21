融資融券逼近兩年高位 滬深兩市升2%

港股未受帶動 恒指夜期續跌

不過A股強勁表現未能帶動港股上升，恒指昨日高開逾百點，最高見27,767點，不過仍然未能守穩250天線27,676點，主要影響中國按揭利率的5年期LPR利率較1年期少，反映房地產政策仍有審慎政策，恒指跌幅曾擴大低見27,383點，收市跌46點或0.17%，報27,609點。國指升5點或0.05%，報10,913點， 主板成交金額1008億元。

恒指夜期延續港股跌勢，人行在港股收市後公布1月新增貸款及社融創紀錄新高，但恒指夜期仍低開逾200點，昨晚低見27,385點，低水224點。

LPR降幅遜預期 內房股挫

5年期LPR降幅未如預期，內房股下跌，綠城中國（3900）跌2.33%，融創（1918）跌1.72%。A股成交及融貨融券暢旺，中資券商股繼續做好，銀河證券（6881）升4.96%，光大證券（6178）升4.36%，中信証券（6030）及海通證券（6837）亦升3%至4%。彭博引述知情人士表示，中國為重振新能源汽車銷量，考慮延長購買財政補貼政策時限，2021年可能不會全面退出，比亞迪（1211）昨日上升11.43%，本周已累升兩成。