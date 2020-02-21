標普：倘疫情4月見頂 不良貸款將破10萬億

標普以人行去年對銀行的壓力測試作參考，並就疫情見頂期提出3種假設情境作出預測（見表）。該行表示，假設今年3月疫情逐漸穩定，預計中國商業銀行不良貸款總額率將達到約6%，撥備覆蓋率則可能會從去年第四季的186%下降至58%；若銀行於同一期間為有關新增的不良貸款額作準備，或會令銀行的核心資本充足率由10.9%，減少約350個基點。

撥備覆蓋率將降至不足五成

不過，若在最壞情况下，疫情至4月才見頂，不良貸款率將高達7.8%，新增不良貸款額7.7萬億元至10.1萬億元，撥備覆蓋率會降至不足五成。

標普認為，銀保監會於上月底要求銀行對難以償還貸款的有關借貸方，給予特殊考慮例如暫停償還債務，並支持嚴重受影響的公司。因此，該行預計監管機構將放寬銀行對受影響企業及社區的不良貸款認可規定。