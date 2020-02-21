經濟

標普：倘疫情4月見頂 不良貸款將破10萬億

【明報專訊】新型冠狀病毒的爆發影響中國經濟，部分企業或難以償還債務，與此同時1月新增貸款創下歷史新高。評級機構標普表示，假設疫情的最壞情况是在4月份見頂，估計中國商業銀行將有10.1萬億元（人民幣‧下同）的不良貸款，不良貸款率將達到7.8%。該行又認為，隨着中國監管機構放寬不良貸款基準，認為國內銀行可能要以數年時間才能恢復至正常水平，並對部分機構的信譽產生長期影響。

標普以人行去年對銀行的壓力測試作參考，並就疫情見頂期提出3種假設情境作出預測（見表）。該行表示，假設今年3月疫情逐漸穩定，預計中國商業銀行不良貸款總額率將達到約6%，撥備覆蓋率則可能會從去年第四季的186%下降至58%；若銀行於同一期間為有關新增的不良貸款額作準備，或會令銀行的核心資本充足率由10.9%，減少約350個基點。

撥備覆蓋率將降至不足五成

不過，若在最壞情况下，疫情至4月才見頂，不良貸款率將高達7.8%，新增不良貸款額7.7萬億元至10.1萬億元，撥備覆蓋率會降至不足五成。

標普認為，銀保監會於上月底要求銀行對難以償還貸款的有關借貸方，給予特殊考慮例如暫停償還債務，並支持嚴重受影響的公司。因此，該行預計監管機構將放寬銀行對受影響企業及社區的不良貸款認可規定。

上 / 下一篇新聞

內地上月放貸力度歷來最勁 新增貸款3.34萬億 未反映疫情
內地上月放貸力度歷來最勁 新增貸款3.34萬億 未反映疫情
融資融券逼近兩年高位 滬深兩市升2%
融資融券逼近兩年高位 滬深兩市升2%
平保去年多賺39% 末期息每股1.3元
平保去年多賺39% 末期息每股1.3元
部分銀行要求客戶 進入前先戴口罩
部分銀行要求客戶 進入前先戴口罩
張玉珊Goji 遭甘比追296萬租 公司：受社運疫情衝擊 望業主共渡時艱
張玉珊Goji 遭甘比追296萬租 公司：受社運疫情衝擊 望業主共渡時艱
包浩斯最多關10店遣散百人
包浩斯最多關10店遣散百人
希慎將向租戶提供「可觀」租金減免
希慎將向租戶提供「可觀」租金減免
港航被裁員工抗議 公司：將按法例賠償
港航被裁員工抗議 公司：將按法例賠償
聯想去年多賺一成 料武漢廠3月復工
聯想去年多賺一成 料武漢廠3月復工
海航高管否認省政府接管
海航高管否認省政府接管
台灣《壹週刊》月底結束營運
台灣《壹週刊》月底結束營運
賭場重開人流疏落 新葡京低注碼吸客 主要商舖仍停業
賭場重開人流疏落 新葡京低注碼吸客 主要商舖仍停業
ACCA倡家傭薪金可扣稅
ACCA倡家傭薪金可扣稅
剔除紓困措施 1月基本通脹3.7%
剔除紓困措施 1月基本通脹3.7%
維密身價大跌 41億易主 女士轉投舒適品牌 近年銷售轉弱
維密身價大跌 41億易主 女士轉投舒適品牌 近年銷售轉弱
獲大摩1014億收購 億創理財股價早段急漲
獲大摩1014億收購 億創理財股價早段急漲
美高梅千萬客資料被竊
美高梅千萬客資料被竊
張兆聰：疫情下保費急增 留意眾安保險
張兆聰：疫情下保費急增 留意眾安保險
張宗永：禮賓府新主難覓
張宗永：禮賓府新主難覓
技術取勝：聯想有待突破區間
技術取勝：聯想有待突破區間
盧駿匡：百威禁售期快滿 或可炒一轉
盧駿匡：百威禁售期快滿 或可炒一轉
劉思明：疫情概念 資金尋找平衡
劉思明：疫情概念 資金尋找平衡
周顯：香港電視 潰而不散
周顯：香港電視 潰而不散
譚新強：種族歧視「病毒」 遠比COVID-19病毒更可怕
譚新強：種族歧視「病毒」 遠比COVID-19病毒更可怕
湯文亮：有價有量 自然有供應
湯文亮：有價有量 自然有供應
建造業領經濟增長 柬國樓市向上 租金回報跑贏泰國越南大馬
建造業領經濟增長 柬國樓市向上 租金回報跑贏泰國越南大馬
啟德1號一房戶3年實蝕45萬 屯馬線通車後首宗二手即見蝕讓
啟德1號一房戶3年實蝕45萬 屯馬線通車後首宗二手即見蝕讓
將軍澳議價空間擴 二手成交續破百宗
將軍澳議價空間擴 二手成交續破百宗
藍天海岸2房1.45萬租 低市價一成
藍天海岸2房1.45萬租 低市價一成
EAST 17成昌樓1房月租2萬起
EAST 17成昌樓1房月租2萬起
晟林下周一推30伙 傳加佣促銷
晟林下周一推30伙 傳加佣促銷
葵涌金發工廈呎價2530元 年半新低
葵涌金發工廈呎價2530元 年半新低