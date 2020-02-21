內地上月放貸力度歷來最勁 新增貸款3.34萬億 未反映疫情

明報記者 溫藹紅

傳統上1月份是放貸高峰期，近兩年的1月份新增貸款市場均創新高，但在去年同期的高基數下，今年1月新增社融仍按年增加3883億元或9%，當中政府債券增量達7613億元，按年大幅增加4.5倍；新增貸款亦按年增加1109億元或3%，但主要為企業貸款增加2.86萬億元，按年增11%，而住戶部門貸款則較去年減少增加3557億元。

企業貸款為主按年增2.86萬億

另外1月廣義貨幣（M2）餘額錄得186.59萬億元，按年增長8.4%；狹義貨幣（M1）餘額錄54.56萬億元，按年沒增減。

同日，人行公布1年期貸款市場報價利率（LPR）下調10個點子（1厘等於100個點子）至4.05厘，以房貸按揭為主的5年期以上LPR僅下調5個點子至4.75厘。

中金公司指出，鑑於新型冠狀病毒對經濟增長帶來「短而深」的衝擊，短期內企業現金流壓力明顯加大，近期中央已表明將加強信貸投放及降低企業融資成本，因此認為在經濟指標站穩前，貨幣及財政政策將保持寬鬆，以應對疫情帶來的衝擊。

高盛：疫情若不惡化 3月前信貸增長加速

高盛表示，在疫情影響下，期望政府開始採取有力的寬鬆措施，包括提高廣義貨幣（M2）與信貸供應增長水平等，以及增加投資需求的行政措施，從而令經濟活動增長反彈。該行又指出，病毒傳播若持續減慢，估計3月前信貸增長將會加速，但前提是疫情不會惡化。

東亞銀行：料經濟次季開始好轉

東亞銀行（0023）首席經濟師鄧世安表示，1月放貸創新高與年初部分固定資產及基建項目將正式上馬有關，因此有關數據未能反映疫情因素，但人行減息反映當局鼓勵企業借貸。他又預計，由於早前部分內地經濟活動停頓，預料2月份整體貸款增長升幅將會減慢，估計政府或會於首季推出經濟政策，貨幣需求將顯著放緩，預料經濟將於第二季開始好轉。