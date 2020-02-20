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遠東發展孔祥達：短期推海外盤 伺機增港土儲

【明報專訊】新冠病毒疫情持續，除了零售市道備受打擊外，住宅新盤銷售亦陷冰封，地產股價普遍受壓，惟近年已將發展重點投放於海外的遠東發展（0035）卻逆市靠穩。遠東發展董事總經理及執行董事孔祥達接受訪問時表示，由於回報料較理想，集團近年主力發展澳洲、英國、新加坡、馬來亞西等海外市場，近月可銷售4個海外新盤總值約88億元；他強調，近日疫情無損集團對本港長期信心，未來會以適當價格再增持本港土儲。

本月以來遠東發展股價靠穩，昨日收報3.38元，在地產股中跑贏大市，背後亦有基本因素支持，集團截至去年9月底止上半年財年營業額按年增長75%至51.2億元，經調整現金溢利亦上升60.4%至9.59億元，主要由於期內銷售物業表現理想，完成的住宅發展項目包括香港傲凱及珀玥、珀斯The Towers at Elizabeth Quay及新加坡Artra。

港中產送子女海外升學 帶動置業需求

孔祥達近日出席集團與周大福企業及澳洲娛樂企業星億集團（The Star Entertainment Group Limited，澳洲上市編號：SGR）斥資36億澳元共同打造的布里斯班皇后碼頭綜合度假村（Queen's Wharf Residences）、當中667個住宅單位在港發售的傳媒簡布會，介紹集團的發展策略時指出，雖然本港近日受新冠肺炎疫情影響，但是因為遠展今年主力在英國及澳洲開盤（編按：在截至今年3月底止的下半年財年，集團將推出4個總值約88億元的海外項目，包括布里斯班皇后碼頭綜合度假村、倫敦金絲雀碼頭的Consort Place、曼徹斯特的Northern Gateway及新加坡的Holland Road項目），加上業務及區域多元化，在香港樓盤只餘沙田嶺等項目，會計劃在今年尾、明年初推出。

根據截至去年9月底止中期年報資料，遠東發展在本港發展中物業僅有沙田嶺項目，連同已竣工的尚澄、珀爵、珀玥及其他，預期價值為31.8億元，佔整體可供出售竣工發展項目513.6億元僅6.2%，其餘93.8%均為海外項目，位於澳洲的墨爾本、珀斯、布里斯班、黃金海岸、英國的倫敦及最徹斯特、新加坡、馬來西亞、中國的上海及廣州等。

皇后碼頭度假村料成布里斯班新地標

孔祥達指出，遠東發展近年加強發展海外物業業務，也可以說，在本港發展商之中，集團比較早發展海外市場，配合港人增加在海外置業的大趨勢，「近年隨着本港中產家庭愈來愈富有，將子女送往海外升學，跟着便會考慮在當地置業，此舉可以方便子女的起居飲食，亦可分散物業集中在本港的風險；故此我相信本港中產階級到海外置業是很明顯的趨勢，你看本港報紙也留意到有很多海外樓盤的廣告，這情况不止在本港發生，其他亞洲城市亦是一樣，我覺得這趨勢會持續」。

遠東發展截至2018及2019年3月底止財年，發展中物業累計預售金額分別達134億元及146億元，當中澳洲黃金海岸的The Star Residences屬主要銷售來源之一，故此集團在當地有豐富物業發展經驗。孔祥達介紹，黃金海岸與布里斯班均位於澳洲昆士蘭省，後者屬該省首府，而集團是次參與發展的皇后碼頭綜合度假村，是數年前經投標向當地政府贏得該項目，由酒店、零售、餐飲、娛樂、賭場及住宅等多項設施組成，料將成當地新地標。

廿皇后碼頭綜合度假村的賭場，將由星億集團負責營運，第一期及第二期將分別於2022年及2023年開幕；住宅項目共有2000個單位，第一期667個單位料於2023年落成，全球知名酒店Ritz Carlton、Rosewood、Dorsett及The Star Grand已宣布進駐，並囊括超過50家高級餐廳與酒吧，餐飲零售空間超過4萬平方米，為住客提供75萬呎，相當於12個足球場面積的大型公共活動區域，更有高度達102米的世界級別觀景台俯瞰全城。

住宅一期推667伙 售罄料套逾28億

孔祥達指出，目前布里斯班人口200多萬，是澳洲第三大城市，農業、礦業、教育及旅遊均屬當地重要產業；而澳洲政府希望將布里斯班發展為國際城市，當地機場現正擴建，並且正競逐2032年奧運主辦權，均顯示該城市的可觀發展潛力，「澳洲、昆士蘭及布里斯班政府均很重視皇后碼頭綜合度假村此項目，希望它可帶動當地的旅遊業（編按：預料為昆士蘭省額外帶來139萬旅客，並為旅遊業的發展每年貢獻16.9億澳元收入，且帶來8000個不同就業機會），擴建的機場將於2022年（與賭場第一期同步）落成，均為當地申辦2032年奧運提供助力」。

疫情無損對港信心 更勤力物色項目

至於是次遠東發展來港發售的皇后碼頭綜合度假村667個住宅單位，包括437個一房單位、149個兩房單位及81個3房單位，售價由55.5萬澳元起，最低呎價折合為約4800港元。孔祥達透露，是次售樓所得將由集團及周大福企業五五分帳；而遠東發展最新中期報告披露，集團於該667個住宅單位的預期應佔開發總值為14.17億元，以此推算，該批單位貨值為28.34億元。

孔祥達總結，雖然遠東發展近年積極開拓海外房地產市場，惟集團亦有適時增持本港土地儲備，例如去年8月便以24.5億元投得鄰近啟德體育園的承啟道商業及酒店地（編按：每方呎樓面地價僅7100元，低市場預期11%），投資總額約40億元，「我們看得比較長遠，啟德現有很多地盤動工，是政府重點發展地區，5年後便會出現眾多住宅、商廈、酒店及商場，亦有體育城及郵輪碼頭」。他強調，近日疫情無損集團對本港地產市場長期信心，未來會在適當的價格進一步增持土儲，「過去幾年我們投資海外項目較多，原因是比較本港及海外項目的回報後，哪裏回報較佳便在哪裏投資。目前在本港買地已較數年前容易，所以我們會更勤力去物色項目，常言道『有危便有機』，這是真的，發達便是因為你在低潮時買入優質項目，當環境很好時你想買也未必買得到」。

明報記者 葉創成陳偉燊

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相關字詞﹕海外置業 布里斯本皇后碼頭綜合度假村(Queen's Wharf Resi 遠東發展執行董事孔祥達

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