湯文亮：匯控實行逢三退一

香港經過8個多月社運，以及受到新冠肺炎病毒蹂躪，最近大家不時聽到獨立商戶結業，這是市場正常的逢三退一，將一些生存條件不足的商戶淘汰，嚴格來說，應該叫「汰弱留強」。

我們又睇到不少連鎖店關掉一些分店，以及裁減一些員工，有人擔心那些連鎖店是否能夠繼續經營下去，我話少擔心，如果不結束一些分店，裁減一些員工，那些連鎖店反而沒有能力繼續經營，那些公司只不過在實行「逢三退一」計劃，將蝕本甚至賺錢比較少的分店結業。

裁員減店為改善經營 日後重拾增長

由於分店數目減少，員工的數目亦可以相對地減少，裁員潮會接踵而來，這是一個自然現象，不過，大家又不用太擔心，捱過這段低潮之後，公司盈利增長，連鎖店就會增設分店，多聘員工，但首先大家要捱過寒冬。

匯控一向被人叫「大笨象」，前CEO歐智華搞了多年，范寧接手後都搞唔掂，最終都要劈炮，主要因為未能解決冗員太多的老問題，今次趁香港市况不佳實行「逢三退一」，將不及格、太高薪的員工裁掉，將沒有盈利貢獻的部門削減。全球員工由23.5萬減至20萬，減幅大約15%，有評論員話太多，將會影響匯控日常營運，是否太多就見仁見智。

我在國內特輯中提及，每隔一段時間我會仔細檢查公司所有物業，將不合適的、空置的、租金貢獻不足的物業賣走，所得到資金留待日後市况轉壞時可以買到更優質物業，如此反覆實行，公司才能夠壯大，就算是私人投資者亦可以用這個方法。

匯控在報告中亦提及，在裁員期間，公司亦會同時招騁人手，發展有盈利項目，就算新聘人手做同樣工作，薪金開支亦會慳很多。我估計新聘的CEO要朝着這個方向前進，難度亦相當高，所以匯控遲遲未能聘請新CEO。我估計新CEO上任當日，匯控股價會顯著回升（利益申報：我持有匯控）。

最後大家要留意一點，點解國內傳媒要搵我做香港樓市特輯？是不是將會有大量國內人準備在香港買樓？大家可以思考一下。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]