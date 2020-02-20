經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：錢要花在刀口上的國情

【明報專訊】日前，我寫某位內地人士，「投資起一間發電廠，不過發電廠需要原料喎！於是，這個省便送了一個煤礦給他。他轉手把煤礦賣走了，套回現金」，有讀者質疑：「真係咁簡單？」

喂，作為讀者，不要飯來張口，唔使畫公仔畫出腸嘅。能夠有神奇力量的刁，當然是有潤滑劑啦，唔通要講明咩。

如果是在美國，那條友梗係要搵返間公關公司，捐返啲錢給民主黨或共和黨做競選經費，再用幾百萬找顧問公司做返個可行性報告，使返一億幾千萬元，先至可以做到這個賺十幾億銀的刁。

不過以中國的國情，這些不必要的浪費全都可以省掉，錢要花在刀口上，直接交給有關人等就可以了。

不知阿媽是女人的仍多

我有個朋友，二十幾年前，還是港英政府的年代，做四大會計師樓，那時好像是五大或者是六大，他去serve個國際級大客，想來香港開分公司。對方先租了一個甲級寫字樓，然後找顧問公司，寫個幾千萬元的可行性報告，跟着開會、開會、開會，朋友心想，點解次次開會，都找不同的地方，去不同的渡假酒店，仲要從世界各地飛啲人員過來，咁浪費嘅？

至於這家跨國公司開不開得成，朋友已離職，出來「撈嘢」，就木宰羊了。

朋友得出一個「鬼唔知阿媽係女人」的結論：所以凡是那些高級顧問公司出來的人，都不懂實務工作，創業死梗。不過話時話，不知阿媽是女人的人有好多，今時今日，還有很多人當這些年薪以千萬元計的顧問神咁拜！

[周顯 投資二三事]

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