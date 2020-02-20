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經濟
2020年2月20日星期四
技術取勝
投資策略
驚安逆市租將軍澳2.5萬呎商場 月租50萬每呎20元 平絕港分店
零售寒冬港資縮規模 外資乘勢低價租舖擴張
內地客650萬沽影岸‧紅2房 3年新低
泓碧新增優惠 加送3年管理費
觀塘景雲工廈一籃子物業 內地客逾億收購
內地再巨額撥備 東亞全年純利削半 收入派息增 績後股價升2.7%
李民橋：受疫症影響行業貸款僅佔7%
匯控續跌 大行看法樂觀
港股乾升百點 反向ETF暫成「吸資王」
Tesla擬轉電池 比亞迪彈6%
疫情衝擊 富臨新增20店停業 佔整體四成 2000員工本月放3天無薪假
港航開始裁員 逾150空服員接解僱信
bossini中期虧損擴2.6倍 港同店銷售跌14%
彭博：內地三大航企整合行業 傳瓜分海航
澳門賭場重開賭枱不足三成
澳優發盈喜 料全年實際多賺62%
星美執董尚杰接任主席
人行教育部牽頭重組北大方正 涉中港6家上市企業 或引戰略投資者
傳內地政府鼓勵企業 發低息「肺炎債」抗疫
標普下調亞太區GDP預測
adidas春節後大中華銷售跌85% 科技股早段反彈 國際油價升逾1%
美證交向Tesla發傳票 促交代中國融資細節
亞馬遜虛擬診所開業 服務職員家屬
索羅斯籲fb炒朱克伯格
張兆聰：具壟斷優勢 阿里健康回調吸
劉宇亮：中央救市成效已達 焦點應重回業績期
華僑永亨銀行：經濟向好歐元跌 撐美匯指數
李曉佳：我們與零售商的距離
技術取勝：雲鋒守穩可上試4.5元
美心無放棄老弱 捐20萬個口罩抗疫
劉思明：食品股受關注 萬洲可候低買
周顯：錢要花在刀口上的國情
湯文亮：匯控實行逢三退一
遠東發展孔祥達：短期推海外盤 伺機增港土儲
擬分拆海外酒店 房託形式星洲上市
技術取勝：雲鋒守穩可上試4.5元
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【明報專訊】中聯重科升勢放緩（圖）
玖紙8.8元高位阻力大（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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驚安逆市租將軍澳2.5萬呎商場 月租50萬每呎20元 平絕港分店
零售寒冬港資縮規模 外資乘勢低價租舖擴張
內地客650萬沽影岸‧紅2房 3年新低
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