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李曉佳：我們與零售商的距離

【明報專訊】恐疫情緒籠罩全港，港人近日瘋搶日用品，也許終於令多年來狂賺人民幣的零售商，留意到本地男女老幼的消費力。訪港旅客數量大跌，零售業為求自救各出其謀，無薪假、縮短營業時間、暫停關閉分店等消息不休不止。

本地市民搶貨 展現「消費力」

不過，券商Jefferies近日一份報告就提到，針對本地顧客的品牌或零售商未出現大規模關店，以遊客為主的品牌就計劃暫時關閉約四成位於遊客區的分店，情况可為行業帶來一點啟示。

Jefferies報告指出，由於旅客人數大減，消費額完全被抹去，加上本地消費者減少出外，香港零售商自農曆新年假期生意大跌六至九成。不過本地消費在過去一周較對上兩周有少許改善，相信與消費者購買口罩及其他日用品有關。

事實上，近來打開facebook，看到最多的除了「兩盒thx」之外，可能是分享「明早10點有口罩開賣，地址如下……」的帖文，莎莎、卓悅（0653）、國際家居零售（1373）旗下的日本城都十分落力，錢未必賺得很多，但除了贏得like數，更可以賺取民心。

其中卓悅可以算是「華麗轉身」的最佳例子：一向被視為服務內地遊客的水貨藥妝店，貨品由金莎、退熱貼到唇膏一應俱全，甚至去年反修例運動時，亦曾因為主力賺人民幣被標籤為「藍店」。

卓悅為港人撲口罩盼贏回形象

不過到近日武漢肺炎肆虐、香港政府又「無為而治」之下，有見港人四出撲口罩極之無助，卓悅反應迅速，是最早在facebook預告賣口罩的零售商之一，加上不分黃藍，先後在青衣長康邨康美樓與民主黨尹兆堅、民建聯當區區議員梁嘉銘合作派口罩、消毒濕紙巾，暫時贏回一點好印象。

其實卓悅近日已易手至第二大股東陳健文並提全購，他令人印象最深刻的身分是「內蒙古自治區港區政協常委」，不過卓悅今次成功把握機會與港人connect，有望「洗底」；相反，自由行黃金年代一直將卓悅「撳住嚟打」的莎莎，雖然亦積極派口罩塑造好形象，但在裁員一事上卻又嚴重失分，令郭少明在面對傳媒提問時都面目無光。

疫情改變中港消費 轉身快求存

近年自由行消費模式變化，來的遊客愈來愈多，消費力卻愈來愈低，警告零售商不可只看大灣區的聲音已不絕於耳。事實上，2003年香港在SARS事件後，不到半年經濟便快速恢復增長，很大程度上是依靠內地開放自由行（當然亦同時帶來不少惡果），但今天的武漢肺炎爆發中心移至中國，內地隨時自顧不暇，香港恐怕再難期望獲中央「打救」；本地消費這個「餅」當然不足養活眾多零售商，但轉身快的話，也未嘗不是一條救命稻草，吊住條命，你才能尋找下一個發達機會，對嗎？

[李曉佳 財經澡堂]

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