華僑永亨銀行：經濟向好歐元跌 撐美匯指數

小心下半年減息機會仍高

美國紐約聯儲銀行2月製造業指數上升至5月以來最高的12.9；達拉斯聯儲銀行總裁Robert Kaplan指出，消費者開支將拉動今年經濟增長2%至2.5%，失業率由3.6%降至3.5%，通脹將邁向聯儲局2%的目標，惟憂慮中國肺炎疫情對經濟的影響。

由於當地整體經濟狀况保持穩健，這或繼續支持聯儲局在短期內維持中性貨幣政策不變，料短期內美匯指數將繼續在97.5至99.5的區間波動。不過，期貨市場估計聯儲局下半年有超過一半的概率減息。

歐元一度下跌至2017年4月以來最低的水平。除了強美元因素外，經濟數據疲弱亦增添歐元的下行壓力。歐元區及德國2月ZEW經濟景氣指數分別下滑至10.4及8.7，這反映市場憂慮中國疫情不明朗或影響當地的經濟前景。展望未來，除非歐元區經濟狀况出現持續改善，否則歐元料繼續低位調整。

山火礙經濟 利淡澳元

近期澳元受壓，市場對中國疫情或影響全球經濟前景的憂慮再次升溫，利淡澳元的表現。澳洲儲備銀行貨幣政策會議紀錄顯示，當時央行檢視了進一步降息的可能性，惟最終決定不減息，因為避免在樓價上漲之際鼓勵增加借貸。同時，澳洲央行承認暫時難以評估山火對當地經濟的影響。

[華僑永亨銀行 匯市先機]