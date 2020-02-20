劉宇亮：中央救市成效已達 焦點應重回業績期

疫情持續 股市已復元

經中國證監會批准，內地A股市場亦延長2020年春節休市至2月2日，2月3日復市。農曆年後第一個交易日，A股放量下挫，超過3200隻股票跌停，滬深兩市股指跌幅均創歷史紀錄，上證指數裂口低開至2700點水平。為保持信貸流動性合理充裕 ，2月3日至4日兩天，人行連續通過公開市場操作向市場投放1.7萬億元流動性。其中，2月3日當天創紀錄單日公開市場操作1.2萬億元人民幣，要穩定市場預期、提振市場信心的意圖明顯。人行在公開市場操作中，7天期逆回購和14天期逆回購中標利率均較此前下降10個基點，通過中標利率下行，引導中期借貸便利（MLF）下行，相當於一次變相降息。

至本周初（2月17日）人行宣布開展2000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作，以及1000億元人民幣7天期逆回購。MLF利率由3.25厘下調至3.15厘，降幅10個基點，7天逆回購利率維持2.4厘。由2月初逆回購中標利率，至2月中MLF利率均調低10個基點，意味可預期周四（今日）公布的貸款市場報價利率（LPR）1年期利率再降10基點。

中央救市的力度不比抗疫小，上證指數甚至已經上試3000點水平，農曆年後遺留下來的大型下跌裂口已經回補。香港恒指亦曾重上28,000點，返回1月下旬疫情擴散前的水平。疫情是否受控仍然言之尚早，不過中港股市基本上已經復元。筆者聯想到德國證券界教父科斯托蘭尼的一個理論，當市場有資金時，縱使市場情緒低落，行情仍然看漲，因為資金很快會把情緒穩定甚至變得高漲。

投資者應保持理性 勿望大升市

投資者應該保持理性，中央的旨意是要穩定市場，並不是要製造一個大升市。中港股市暫時已經穩定，但疫情對實體經濟影響仍然未有反映在股票市場上。適逢業績期展開，市場焦點、估值應該重回基本因素。恒指月內波幅已達1910點，故筆者認為大市在2月不會再向上挑戰更高水平。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]