adidas春節後大中華銷售跌85% 科技股早段反彈 國際油價升逾1%

市場等待聯儲局凌晨公布1月會議紀錄之際，國際貨幣基金組織（IMF）重申，全球經濟在中美達成貿易協議後有回穩迹象，不過最新疫情是意料之外，經濟走向將取決於可多快控制疫情，若疫情影響可盡快告終，中國經濟可望迅速反彈。

中國生產大量運動鞋等運動用品，是運動用品行業的重要採購中心，更是業界重要的銷售市場，令運動用品行業對內地疫情的影響深表關注。adidas有三分之一的銷售額來自亞洲市場，疫情爆發促使內地大量門店暫停營業。adidas強調，在疫情爆發前其內地業務強勁，暫未留意到內地市場以外的業務受影響，不過日本和韓國門店的人流有所下降。adidas的聲明稱，由於疫情每日變化，暫無法有效評估其對2020年全年業務的影響，詳情將在3月11日公布過去一年業績時提供。

Puma上季績佳 業務受疫情影響難料

adidas本月早前已曾警告，疫情對內地業務正產生負面影響。Puma昨亦表示，由於內地政府的規限，一半以上的自營及合作經營的門店暫時關閉，令內地業務受到影響。Puma稱，由於來自中國的遊客減少，亞洲等其他地區的市場也受到影響，惟疫情的不確定性令其難以預測業務形勢，但預計今年頭3個月的總銷售額和息稅前利潤（EBIT）將受到影響。

不過Puma昨公布的業績理想，利潤大幅增加。第四季利潤按年增長55%至1780萬歐元（約1.49億港元），EBIT按年增長47％至5520萬歐元（約4.6億港元）。全年EBIT增長31％至4.4億歐元（約37億港元），超出Puma原先預期。全年銷售額增長18％至55億歐元（約462億港元）。Puma預期，2020年的銷售額可望增長10％，並期望內地市場短期內恢復正常，使其能實現今年的銷售目標。

蘋果發出盈警後，市場繼續傳出其供應鏈受影響的消息。《日經亞洲評論》引述知情人士稱，受疫情影響，蘋果現有產品的庫存緊張局面可能延至4月，且蘋果可能趕不及在本月底起大規模生產廉價版iPhone的進度。消息指按照原定計劃，該款定價由399美元起的新iPhone將於3月發布。

下半年iPhone銷售或遇阻

《日經亞洲評論》的消息指，蘋果曾要求供應商在2020年上半年準備多達8000萬部iPhone，而這激進的生產計劃現難以確定。知情人士稱，供應商正盡力在4周內生產和運送廉價版iPhone，惟不能延遲太久，否則將影響蘋果下半年的新產品銷售策略。消息指，在iPhone供應鏈中，蘋果供應商的產能目前處於30%至50%左右，由勞動力短缺到物流運輸都存在障礙。

（綜合報道）

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