傳內地政府鼓勵企業 發低息「肺炎債」抗疫

票面息率2厘至4厘

報道指出，監管機構鼓勵肺炎債發行，把審批過程從數星期縮短到幾天，同時敦促國有銀行購買這些債券；發債企業亦必須承諾將至少10%的集資所得用於抗疫。這些肺炎債息口成本較低，中短期債券的票面息率在2厘至4厘之間，低於1年期貸款市場報價利率（LPR）的4.15厘。

不過，低息率未能吸引私人投資者，亦有投資者質疑發債企業的財務狀况，擔心會違約，因此要由政府相關企業去吸納大多數債券，報道引述中行（3988）一名高管表示，國有銀行和券商是肺炎債券最大買家，中行是肺炎債券的主要承銷商。

福耀發債 一成資金產救護車玻璃

福耀玻璃（3606）上周發行一筆3年期肺炎債，票面息率3.19厘，其中10%募集所得將用於生產救護車玻璃。正計劃發行票息2厘、6億元規模肺炎債的深圳航空表示，會將絕大部分發債所得用來償還現有息率3.1厘的債務，剩下資金將用於退票退款和運輸疾控物資。

穆迪駐香港分析師鍾汶權認為，疫情對中國經濟及企業造成巨大衝擊，引發對刺激措施的需求，肺炎債提供一種解決方案。