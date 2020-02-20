人行教育部牽頭重組北大方正 涉中港6家上市企業 或引戰略投資者

明報記者 陳子凌

北大方正旗下6間中港上市公司昨日已發公告披露北京銀行申請對北大方正進行重組之事，部分公司在公告中指出，如申請獲得受理，將可能對各上市公司股權結構產生影響，意味有可能導致控股權變更。

北銀申重組受理 控股權料有變

據北大方正在上海清算所披露，集團是在上星期五（14日）收到北京市第一中級法院通知，北京銀行以集團未能清償到期債務，且明顯不具備清償能力，但具有重組價值為由，申請對北大方正進行重組。及至昨晚，北大方正再公告表示，法院已受理重組申請，同時指定由北大方正集團清算組擔任管理人，清算組由人行、教育部、相關金融監管機構及北京市有關職能部門組成。

以近乎壟斷中文出版行業的編務及排版系統起家的北大方正，於1986年創立，是中國最大的國有校企，去年所公布的第三季財報顯示，其總資產3657.11億元（人民幣，下同），總負債3029.51億元；此外，集團去年首3季盈轉虧，蝕24.69億元；另Wind數據顯示，截至2月18日，北大方正未到期債券共24隻，規模達到365.4億元，當中一年內到期規模為73億元。

去年12月初，其一筆20億元的境內超短期融資債券未能按期兌付，人行之後介入並牽頭包括北京銀行等主要債權人成立工作組，處理北大方正債務違約事宜，債權人同意將兌付本金期限延至本周五（21日），前日北大方正亦公告將可按期支付。

料業務營運不會中斷

內媒《上證報》指出，申請重組與申請破產不同，重組時生產經營可繼續進行，員工就業、稅收繳納等亦不會因進行重組而中斷。如法院受理重組申請並指定管理人，接下來會推進清產核資、債權申報與審查工作。

此前北大方正曾表示有意引入大型央企為戰略投資者，據報去年底曾與珠海國資委接觸，市場並一度猜測中交集團、保利集團或中國信達（1359）可能會擔當「白武士」。