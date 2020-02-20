澳門賭場重開賭枱不足三成

2/3員工上班 房租如常

澳門在武漢肺炎疫情方面，已連續15天沒有新增確診個案，到昨日再多1人出院。於今晨重開29間賭場，提供約1800張賭枱，佔全澳門共6588張賭枱中27.32%。復業賭場的總員工數目亦只為原來的三分之二。六大博彩股中，只有金沙中國（1928）微跌0.37%，其餘皆上升，並以新濠國際（0200）升幅最大，達到3.19%。包括較多人光顧的威尼斯人及澳門銀河的酒店房價，今明分別叫價1398元及1278元，與平日相若。

博彩監察協調局長陳達夫表示，尚有12間暫停營業。除本來已經停業多時的澳門博彩（0880）旗下希臘神話及皇宮娛樂場之外，包括澳博旗下回力海立方、海島、東方及羅斯福酒店娛樂場，銀河娛樂（0027）旗下衛星場利澳、華都及總統娛樂場，新濠博亞位於氹仔的新濠鋒及衛星場駿龍，以及金沙中國旗下金沙城中心娛樂場，均會停業，或會因應自身安排在30天內重開。在眾多停業的賭場中，以金沙城佔枱數最多，最少達390張以上。

澳博蘇樹輝籲減稅

陳達夫又稱，在賭場停業15天期間澳門並沒有賭收，預料賭場重開初期博彩收入明顯下調，但他強調更重要是照顧到澳門居民、賭場員工及入場旅客安全，長遠他對賭收樂觀。

澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝接受本地媒體訪問時指，新葡京及葡京只會開放五成賭枱，並向政府提議減收博彩溢價金或減稅。