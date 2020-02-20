彭博：內地三大航企整合行業 傳瓜分海航

【明報專訊】外電彭博引述消息人士稱，中國正考慮採用合併或直接注資等手段，救助受到武漢肺炎疫情影響的航空公司。其中一種方案是讓國有大型航空公司併購受影響最嚴重的小型航空公司，昨晚有消息傳出，香港航空母企海航將在短期內分拆予內地三大國有航空公司，即國航（0753）、南航（1055）及東航（0670）。彭博昨晚則引述消息，指海南省政府最快今天公布取得海航控制權，並把海航的資產撥歸省內不同公司。
海南省政府傳最早今公布獲海航控制權
目前，海航集團在中港兩地共持有11間航空公司股份，當中包括金鵬航空、首都航空及祥鵬航空等。昨晚市傳初步的分拆計劃是打算將海航主體分拆予國航，餘下的航空公司由南航及東航自行分配。
此外，由於江蘇省當局自近年起已有意成立本地航空公司，金鵬航空在去年8月底亦與南京當地銀行簽署戰略合作協議，因此外界預料金鵬航空將出售予江蘇省政府。
海航過去屢次傳出財困，根據集團在上月底公布的去年業績預告，預計去年全年盈利錄得4.5億至6.75億元人民幣，較2018年扭虧為盈。不過，錄得盈利的原因是由於轉讓天津航空的股權有特殊收益，在扣除非經常性損益後則錄得虧損16億至22億元人民幣之間。另一邊廂，截至去年10月，海航集團約有7000億元人民幣的債務待償。
料金鵬航空將售予江蘇省政府
除併購之外，彭博的報道亦提出另一個考慮中的方案，就是由政府注入數十億美元的資金救助整個行業，包括對航空業進行財政支持、銀行貸款優惠政策、飛機租賃優惠政策等。據悉，相關方案正在討論，最終採取何種方式尚未確定。根據行業研究公司OAG Aviation Worldwide數據，全球停飛中國航班後，中國內地航空公司減少1040萬人的運力，致使其國際航空市場規模甚至落後於葡萄牙，因此對內地航企經營打擊甚大。
另外，惠譽指出，武漢肺炎疫情對該評級機構公開授予評級的166家中國企業業務產生不同程度影響。這些發行人於本月至6月到期的境內債務及跨境債務總額相當於5830億元人民幣。據惠譽最新評估，發行人中有6%、即10家企業面臨中到高等的再融資風險。