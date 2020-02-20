彭博：內地三大航企整合行業 傳瓜分海航

海南省政府傳最早今公布獲海航控制權

目前，海航集團在中港兩地共持有11間航空公司股份，當中包括金鵬航空、首都航空及祥鵬航空等。昨晚市傳初步的分拆計劃是打算將海航主體分拆予國航，餘下的航空公司由南航及東航自行分配。

此外，由於江蘇省當局自近年起已有意成立本地航空公司，金鵬航空在去年8月底亦與南京當地銀行簽署戰略合作協議，因此外界預料金鵬航空將出售予江蘇省政府。

海航過去屢次傳出財困，根據集團在上月底公布的去年業績預告，預計去年全年盈利錄得4.5億至6.75億元人民幣，較2018年扭虧為盈。不過，錄得盈利的原因是由於轉讓天津航空的股權有特殊收益，在扣除非經常性損益後則錄得虧損16億至22億元人民幣之間。另一邊廂，截至去年10月，海航集團約有7000億元人民幣的債務待償。

料金鵬航空將售予江蘇省政府

除併購之外，彭博的報道亦提出另一個考慮中的方案，就是由政府注入數十億美元的資金救助整個行業，包括對航空業進行財政支持、銀行貸款優惠政策、飛機租賃優惠政策等。據悉，相關方案正在討論，最終採取何種方式尚未確定。根據行業研究公司OAG Aviation Worldwide數據，全球停飛中國航班後，中國內地航空公司減少1040萬人的運力，致使其國際航空市場規模甚至落後於葡萄牙，因此對內地航企經營打擊甚大。

另外，惠譽指出，武漢肺炎疫情對該評級機構公開授予評級的166家中國企業業務產生不同程度影響。這些發行人於本月至6月到期的境內債務及跨境債務總額相當於5830億元人民幣。據惠譽最新評估，發行人中有6%、即10家企業面臨中到高等的再融資風險。