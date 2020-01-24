經濟

港航開始裁員 逾150空服員接解僱信

【明報專訊】香港航空昨日向部分員工發出解僱信，通知他們昨日（19日）為最後一個工作日，僱用期為1個月後（即下月18日）終止。有報道引述消息人士稱，今次被裁的機艙服務員數目約150至180人，為早在本月初宣布的裁員計劃中的一部分。港航在信中感謝員工付出，並指會在僱用期終止後7日內月向其發出相關款項。

昨日有被解僱員工聲稱，港航在出信後已即時停止相關的員工福利。本報昨向港航查詢，港航澄清指受影響的機艙服務員的旅遊和醫療福利將會有效至下月18日完結，將會取消被裁員工之前所申請的無薪假，賠償會根據其原本薪金、僱傭合約條款及勞工法例支付。

澄清被裁員工福利至下月18日

港航續稱，受持續的航班和機隊調整影響，對機組和後勤員工的需求顯著減少，如早前公布，約400名駐香港及海外的機組和後勤員工會被裁減，公司於昨日通知受影響的機組員工。港航在約兩周前宣布，除削減約400人之外，亦要求駐香港的後勤人員於本月17日至6月30日期間，每月無薪休假不少於兩周。

昨起經濟艙乘客只發盒裝水

另外港航前日（18日）宣布，為減低顧客及乘務員接觸到新型冠狀病毒的風險，機上服務將受限制，當中包括所有航班均不會提供被和枕頭、雜誌、報紙，以及機上餐膳服務，自昨日起只會為商務艙乘客提供支裝水，經濟艙乘客獲發盒裝水。

（武漢肺炎）

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