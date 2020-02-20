經濟

疫情衝擊 富臨新增20店停業 佔整體四成 2000員工本月放3天無薪假

【明報專訊】早前有旗下分店員工確診武漢肺炎的富臨集團（1443），昨日宣布因應疫情，決定旗下約20間餐館短暫休業。集團表示，除與業主磋商減租外，因應營業分店減少，2000名前線員工需在2月內放3天無薪假。根據集團網站資料，由於去年開始因捲入反修例運動生意受打擊，加上今次疫情及業務調整等因素，富臨在過去半年已有25間分店停業，令旗下分店減少至53間，意味今次休業分店數目，已佔集團旗下近四成餐廳。

明報記者 方楚茵

今次武漢肺炎疫情嚴峻，嚴重打擊飲食業，亦再為富臨帶來負面消息。在本月初超過10人確診的「邊爐家族」，其中一人任職富臨旗下的灣仔陶源酒家，當時集團已需關閉該分店14天，並安排分店所有員工自行隔離14天。

分店半年降至53間 執董本月減薪五成

集團昨表示，隨着新型冠狀病毒確診個案持續上升，進一步打擊疲弱的零售餐飲市道，集團已跟大部分業主磋商租金紓緩措施，並推行一系列營運成本控制方案，包括2月內下調全體執行董事薪酬50%；下調高級管理層薪酬20%，作為降低成本的第一項措施。此外，集團亦因應營業店舖減少，前線同事2月內需按既定程序，安排放3天無薪假期，受影響同事約2000人。

研再推措施 強調沒裁員計劃

富臨表示，將繼續審視營運情况，及後再推出其他措施，在保障同事健康及維持服務質素中取平衡。管理層對同事體諒與公司共渡難關，但強調沒有裁員計劃。

事實上，據富臨官網資料，富臨旗下三大系列門店數目在過去半年大縮水，主打富臨中菜的「富臨」系列由去年9月底的28間縮至昨日的20間門店，「金皇廷囍宴」品牌已無分店；「陶源」系列亦由9間縮至僅剩4間門店。

至於近年大行其道、主打韓烤、特式火鍋的「富臨概念」系列更由9月底的41間縮至29間門店，縮舖多達12間。值得一提的是，「富臨概念」近年一直以多品牌、多元化路線發展，由於品牌並無標明「富臨」，曾成功在反修例運動期間避開不同政見市民「罷食」甚至破壞。

然而在疫情難控下，富臨似乎亦要調整及縮減「富臨概念」的品牌店數量，包括加多樂餐廳、四季文昌、炑八韓烤親子餐廳於官網上均已無顯示店舖資料。

（武漢肺炎）

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