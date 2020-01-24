港股乾升百點 反向ETF暫成「吸資王」

【明報專訊】隨着中國企業逐漸恢復生產，湖北省以外地區的新增確診個案亦連續第15天下跌（見圖），市場對新型肺炎疫情的憂慮有所減退。恒指昨日低開43點，及後倒升曾漲167點，高見27,697點，最終收市升125點，報27,655點；國指升103點，報10,908點。2月至今恒指累升5.1%。然而，昨日大市成交疲弱，主板僅錄得883億元，撇除年三十半日市，為今年次低。恒指夜期至昨晚11時半報27,582點，低水74點。
成交不足900億 今年次低
彭博指，南方恒指兩倍反向ETF（7500）成為今年全港淨流入最多的ETF。據南方東英的數據顯示，該ETF在1月份跌市時累計淨買入4.12億元，自2月份升市至今，累計淨買入錄得10.33億元，即年初至今已累計14.45億元，或反映投資者普遍看淡大市。
該報道指，該基金在恒指下跌時將會升值，即基金正在沽空市場。不過報道同時引述買入南方恒指兩倍反向ETF作為避險工具的交易員指，該ETF於年初時一度上漲14%，惟本月香港股市反彈，縱使新型冠狀病毒持續蔓延，該基金收益卻被削減至4%。
昨日港股普遍上升，騰訊（0700）昨日升0.8%，收報411.4元；友邦（1299）無升跌，港交所（0388）升0.2%，收報270.4元。不過匯控（0005）及恒生（0011）績後股價持續受壓，分別跌1.3%報57元，及跌0.1%報163.7元。
紙股做好 玖紙急升9%
同日多隻內需股亦反彈，萬洲國際（0288）及安踏（2020）分別升3.7%及2%；百威亞太（1876）及華潤啤酒（0291）分別升3.3%及4.1%。紙業股亦急升，玖龍紙業（2689）大漲8.9%，理文造紙（2314）則升4.6%。