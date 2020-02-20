匯控續跌 大行看法樂觀

花旗：料2023年見重組成效

花旗稱，受貸款減值金額減少及強勁的貿易收入帶動，匯控去年第四季盈利表現勝預期，而一級資本比率亦錄得改善，相信其重組計劃的成效將明顯反映在2023年。不過，該行認為匯控的資產負債表近年迅速擴張，加上香港的結構或周期性壓力可能影響營收增長，經濟放緩或將導致銀行的資產質量惡化和信貸成本增加。該行重申「買入」評級。

瑞信表示，匯控承諾將成本降低至低於310億美元，認為對集團撥備前利潤帶來支持，又認為暫停回購只是時機問題，相信有利於日後的資金運用。不過受低利率及非重複性的項目影響，該行預計今年集團收入將下跌，明年及2022年的收入增長或僅得單位數升幅。該行維持「跑贏大市」評級。

瑞信：停回購僅時機問題

高盛發表報告指，匯控去年第四季盈利表現勝於預期，其一級資本比率達14.7%亦較預期中強勁。該行又認為，集團削減風險加權資產、暫停回購及進行業務重組等，將資金重新投放於高回報市場屬正確策略，予以「買入」評級，目標價看75元。