經濟

內地再巨額撥備 東亞全年純利削半 收入派息增 績後股價升2.7%

【明報專訊】東亞銀行（0023）去年上半年為內地業務作大額撥備，雖然下半年撥備比上半年收窄逾半，但按年仍大增1.41倍，拖累內地業務全年勁虧35.5億元，集團整體全年純利急跌49.92%至32.96億元。不過，純利比市場預期的30.15億元為佳，加上收入及派息均有增長，東亞中午公布業績後表現向好，最多升3.13%到17.82元，收市報17.74元，升2.66%。

明報記者 歐陽偉昉

撇除撥備因素，東亞去年經營收入升15.3%，至196.84億元，撥備前經營溢利升15.09%至97.93億元。末期息派0.35元，按年增9.38%。

末期息0.35元 增近一成

東亞下半年出現的21.9億元減值損失，其中19.29億元來自內地業務。全年內地業務淨虧損35.5億元。內地減值貸款比率至年底為3.8%，按年急升2.07個百分點。聯席行政總裁李民斌表示，該行去年下半年檢視企業貸款組合，收緊劃入減值貸款的標準，新增的主要是因為經營和抵押品出現問題，在評估後降級，這批貸款目前仍然正常還息還款。

內地業務淨虧損35.5億

李民斌又指，東亞去年在內地的企業貸款餘額按年減少16%以降低風險，主要減少房地產、批發零售、酒店和製造業的貸款。他指內地銀行經營環境困難，現時已將業務焦點轉至一線城市、大灣區和跨境轉介業務，不過轉變需時。目前預計武漢肺炎爆發影響短暫，從壓力測試結果顯示，疫情對中港貸款質素有一定影響但可控。他更表示，有信心今年起減值貸款率和信貸成本將會下降。

稱疫情對貸款質素影響可控

雖然撥備龐大，但東亞中國去年的撥備前經營溢利按年增長15.6%至22.2億元，淨利息收入按年增30.6%至53.53億元，淨息差按年擴闊60個基點。

整體而言，東亞去年核心業務仍有增長，淨利息收入上升11.37%至285.09億元，手續費淨收入增10.86%至29.41億元。淨息差全年升0.12個百分點至1.85厘，不過單計下半年則比上半年倒退0.11個百分點至1.79厘。聯席行政總裁李民橋表示，去年底中港銀行競爭存款皆相當激烈，不過去年該行往來及儲蓄存款（CASA）結餘增長4%，相信今年有空間向中小企和大眾吸取存款，減少高成本資金。

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