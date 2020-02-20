經濟

泓碧新增優惠 加送3年管理費

【明報專訊】連接大圍與啟德的港鐵（0066）屯馬線1期通車近一周，繼續有發展商藉通車效應推出新優惠促銷。2018年底推出至今累沽約395伙、套現33億元的馬鞍山泓碧，牽頭發展商碧桂園（2007）表示，本周末起，首5名於下月31日前購入單位的買家，可獲贈3年管理費，相關優惠所涉金額會直接於樓價扣減，最高約值21萬元；另3房單位或以上單位買家可獲4折購車位優惠。

一手市場昨沽逾10伙

事實上，屯馬線通車續帶動沿線新盤的成交，當中最「食正」通車效應的會德豐（0020）啟德OASIS KAI TAK。項目自上周五通車至今累售6伙及套現逾7643萬元，新近成交包括以995萬元售出低座D座2樓C室，屬實用388方呎1房戶、實呎2.56萬元；另1座21樓實用486方呎D室2房戶，成交價1395.9萬元、實呎2.87萬元。

峻源招標3房戶 1998萬成交

另早前開放現樓示範單位後、銷情提速的中信泰富馬鞍山峻源，亦透過招標售出第3座9樓C室，屬實用1193方呎3房戶，成交價1998萬元、實呎1.67萬元。峻源自屯馬線上周通車後累錄3宗成交，銷售總值逾6300萬元；而項目本月至今則累沽14伙。

昨日整體新盤成交維持逾10宗的低水平，新世界（0017）北角柏蔚山，最新沽出2座32樓G室，屬實用1109方呎4房戶，成交價4785.2萬元、實呎4.31萬元。新世界表示，項目2018年中開售至今累售586伙，佔項目單位總數611伙的96%，其中1至3房已經清袋，套現144億元。華懋元朗朗城匯亦錄得2月首宗成交，以1177.3萬元出3座17樓實用726方呎B室、實呎1.62萬元。

相關字詞﹕朗城匯 柏蔚山 峻源 泓碧 碧桂園 屯馬線1期

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